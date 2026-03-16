Серхио Перес пошутил по радио во время Гран-при Китая: «Мне нужен гриб. Его сейчас не хватает»
Перес подшутил над новыми правилами «Ф-1».
Пилот «Кадиллака» в шуточной форме отреагировал на слова гоночного инженера Карло Пазетти во время Гран-при Китая.
Пазетти подбодрил мексиканца, когда тот начал приближаться к напарнику Валттери Боттасу. В ответ Перес сослался на нехватку энергии, в шутку сделав отсылку к игре Mario Kart – а именно к эффекту ускорения, который обозначается грибом.
Пазетти: Отличная работа на высоких скоростях, Серхио. Ты прорываешься обратно.
Перес: Все немного хуже. Мне сейчас нужен гриб. Нам не хватает гриба. Не знаю, что случилось.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
