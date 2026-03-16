Изменений правил «Ф-1» не будет как минимум до Гран-при Майами (The Race)

«Ф-1» не будет спешить с правками регламента.

Руководители «Формулы-1» и команд не видят необходимости в том, чтобы вносить правки в регламент 2026 года в ближайшее время, сообщает The Race.

Ранее стало известно, что правила могут изменить уже перед Гран-при Японии, который пройдет в конце марта. В итоге было решено отложить все действия как минимум до Гран-при Майами (1-3 мая).

В паддоке считают, что некоторыми проблемами нужно заняться, но необходимости в срочных правках нет. Команды убеждены, что любые изменения должны быть тщательно продуманы.

