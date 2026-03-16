Оливер Бермэн о 5-м месте в Китае: «Мне удалось проехать около 40 кругов в квалификационном режиме»
Пилот «Хааса» рассказал о прорыве на 5-е место на Гран-при Китая.
«Я совершил несколько обгонов. В тот момент я был быстрее «Рейсинг Буллз» и «Ауди». У меня был сильный темп и хорошие ощущения от управления болидом.
Затем мы очень удачно воспользовались машиной безопасности. Думаю, неудача первого круга [после инцидента с Изаком Аджаром] была исправлена при появлении машины безопасности.
После всего мне удалось вернуть на ту позицию, с которой я начал гонку. Я был прямо позади Пьера [Гасли] – именно здесь я проехал половину первого круга. Так что вышло здорово.
У меня был очень сильный темп. Мне удалось разобраться с трафиком, а затем проехать около 40 кругов в квалификационном режиме – что классно», – сказал Бермэн.
Удивительно, что в свое время Хэм испугался этого парня, который оказался таким лузером