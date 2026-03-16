Пиастри – первый пилот в истории, не вышедший на старт первых двух Гран-при сезона

Пиастри начал 2026 год с антирекорда «Ф-1».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смог стартовать на Гран-при Австралии и Китая : в Мельбурне гонщик разбил машину на установочных кругах, а в Шанхае возникла проблема с силовой установкой.

Австралиец стал первым пилотом в истории «Формулы-1», который оформил два невыхода на старт (DNS) в первых двух гонках года.

В 1964 году Тони Мэггс отметился двумя DNS в Нидерландах и Бельгии – первых гонках для себя. Но те этапы не были первыми в сезоне – южноафриканец пропустил Гран-при Монако .

В последний раз два невыхода на старт подряд случились в 1969-м: основатель «Макларена» Брюс Макларен отметился DNS на двух последних этапах сезона – в США и Мексике .

Напарник Пиастри Ландо Норрис также не стартовал в Китае. Для чемпиона мира это событие стало первым в карьере после 153 стартов.

«Макларен» не стартовал двумя машинами впервые с печально известного Гран-при США-2005, когда Кими Райкконен и Хуан-Пабло Монтойя, как и еще 12 пилотов, вернулись в боксы после прогревочного круга из-за проблем с безопасностью с шинами «Мишлен».

