  Пиастри – первый пилот в истории, не вышедший на старт первых двух Гран-при сезона
Пиастри – первый пилот в истории, не вышедший на старт первых двух Гран-при сезона

Пиастри начал 2026 год с антирекорда «Ф-1».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смог стартовать на Гран-при Австралии и Китая: в Мельбурне гонщик разбил машину на установочных кругах, а в Шанхае возникла проблема с силовой установкой.

Австралиец стал первым пилотом в истории «Формулы-1», который оформил два невыхода на старт (DNS) в первых двух гонках года.

В 1964 году Тони Мэггс отметился двумя DNS в Нидерландах и Бельгии – первых гонках для себя. Но те этапы не были первыми в сезоне – южноафриканец пропустил Гран-при Монако.

В последний раз два невыхода на старт подряд случились в 1969-м: основатель «Макларена» Брюс Макларен отметился DNS на двух последних этапах сезона – в США и Мексике.

Напарник Пиастри Ландо Норрис также не стартовал в Китае. Для чемпиона мира это событие стало первым в карьере после 153 стартов.

«Макларен» не стартовал двумя машинами впервые с печально известного Гран-при США-2005, когда Кими Райкконен и Хуан-Пабло Монтойя, как и еще 12 пилотов, вернулись в боксы после прогревочного круга из-за проблем с безопасностью с шинами «Мишлен».

Оскар Пиастри: «Возникла проблема с электроникой. «Макларен» постарается извлечь максимум из просмотра гонки»

Андреа Стелла о двойном сходе «Макларена» перед гонкой в Китае: «Команда не контролирует область, в которой возникли проблемы»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Пиастри было бы тяжелее, если бы Норрис не присоединился к нему в паддоке и стартовал в Китае. А так... у Пиастри еще весь сезон впереди
Пиастри тяжелее потому что шанс на чемпионство в прошлом году упущен, а теперь у него болид, который не может даже на старт выйти.
Бывает. Это ведь не его вина, а команды. Возможно этот сезон и получится провальным, но зная как Макларен может работать с аэродинамикой по ходу сезона, я смотрю в будущее с оптимизмом.
Так в Австралии - его вина, ведь "разложился" на установочном круге!
И первый пилот с очками без стартов в гонке)
Так себе достижение, я вот с 79 года не выхожу на старт и с каждым Гран При мой рекорд все увеличивается.
Такое себе достижение для Оскара конечно, лишь бы серия невыходов дальше не продлилась
Комментарий удален пользователем
Вы читать умеете? В первых двух Гран при сезона. А не посередине сезона
да, я сплю что то уже, виноват
и за последний абзац глаз зацепился
Пиастри вообще в гонках не учавствовал еще ибо спринт не в счет
