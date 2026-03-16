Лео Туррини о Хэмилтоне: «Баронет вернулся. Первый подиум в красном после стольких разочарований»

Туррини отреагировал на первый подиум Хэмилтона в «Феррари».

Итальянский обозреватель Лео Туррини высказался о борьбе Льюиса Хэмилтона с напарником по «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Китая и третьем месте британца.

«По поводу «Феррари » скажу, что от сражения Хэмилтона и Леклера у меня ужасно подскочило давление! Я уважаю решение Вассера позволить пилотам свободно сражаться. Пока они не выбьют друг друга…

От Кими к Ким (Кардашьян): то есть, шутки в сторону – Баронет вернулся. Это видно. Это чувствуется. Первый подиум в красном после стольких разочарований.

У Карлетто [Леклера] сейчас все внутри кипит, и я это понимаю, но хорошо, когда в команде два топ-гонщика, а не один», – написал эксперт.

