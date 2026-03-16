  • Спортс
  • Авто
  • Новости
7

Лео Туррини о Хэмилтоне: «Баронет вернулся. Первый подиум в красном после стольких разочарований»

Туррини отреагировал на первый подиум Хэмилтона в «Феррари».

Итальянский обозреватель Лео Туррини высказался о борьбе Льюиса Хэмилтона с напарником по «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Китая и третьем месте британца.

«По поводу «Феррари» скажу, что от сражения Хэмилтона и Леклера у меня ужасно подскочило давление! Я уважаю решение Вассера позволить пилотам свободно сражаться. Пока они не выбьют друг друга…

От Кими к Ким (Кардашьян): то есть, шутки в сторону – Баронет вернулся. Это видно. Это чувствуется. Первый подиум в красном после стольких разочарований.

У Карлетто [Леклера] сейчас все внутри кипит, и я это понимаю, но хорошо, когда в команде два топ-гонщика, а не один», – написал эксперт.

Схватка Хэмилтона и Леклера затмила доминирование «Мерседеса» – рубились словно за титул

Фредерик Вассер о Хэмилтоне и Леклере: «Такая борьба идет на пользу и команде, и «Ф-1» в целом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
logoФредерик Вассер
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
Лео Туррини
Гран-при Китая
logoФеррари
logoФормула-1
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Подождите с выводами, первые две трассы Леклеру не особо подходили
Ответ Shico_I
Да согласен. Но думаю в любом случае так плохо , как в прошлом году не будет. Это не прошлогоднее ведро, но и регламент странный, как например Хэм будет выигрывать на позднем торможении, если тачка теряет скорость задолго до торможения, свои нюансы и в скоростных поворотах. Хэм моложе не становится, так что эклер в прайме должен его в квалах обыграть, в гонках скорее всего тоже. Ну а краш думаю будет, и по вине эклера, который все время что то хочет доказать.
Ответ Luca di Montezemolo
Да он всегда такой был. Он и Фету, и Карлито что-то все доказывал.
Да, он прав. Чемпион вернулся. И сколько бы там его не унижали хейтеры, чел в сорокет борется с молодыми пилотами. И его победа в личной схватке с Шарлем на гран-при Китая, как мне кажется, станет ключевим фактором. Этим действием Льюис показал что он в игре, а Леклер начнет нервничать. Это психологическая победа в том числе для Хэмилтона.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
