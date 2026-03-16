19

Кими Антонелли: «Следующая цель – победа в чемпионате»

Антонелли заявил, что нацелен на титул.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли ответил, считает ли себя претендентом на чемпионство в 2026 году после победы на Гран-при Китая.

«Позади только две гонки. Впереди 20 после отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии. Сейчас хочется насладиться этим результатом, но я не витаю в облаках.

Я понимаю, что являюсь частью большой команды, и у нас превосходная машина, которая позволяет достичь любых целей – мы способны сражаться за титул. Но опередить Джорджа [Расселла] совсем не просто. Нужно продолжать работать и выкладываться.

[Победа в гонке] была моей мечтой. В 11 лет я присоединился к молодежной программе «Мерседеса» и знал, что предстоит очень долгий и трудный путь. Надеюсь, это первая из множества побед.

Я выиграл первый поул, первую гонку. Впереди следующая цель, главная – победа в чемпионате. Предстоит большая работа», – отметил итальянец.

12 главных фактов о новом победителе Гран-при «Ф-1» Кими Антонелли

Самая теплая победа «Ф-1»: юный Антонелли зарыдал сам и растрогал мир

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Китая
logoФормула-1
Гран-при Бахрейна
Гран-при Саудовской Аравии
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В десять утра подвиг.
В одиннадцать война с Англией.
Подвиг уже есть.
Рассел его укатает, ребят уровень разный, совершенно и опыт
Ответ индийский огурчик
Рассел его укатает, ребят уровень разный, совершенно и опыт
Почему разный уровень? Рассел опытнее, но Кими (имхо) явно талантливее.
Ответ индийский огурчик
Рассел его укатает, ребят уровень разный, совершенно и опыт
Как только Кими начнет штамповать победы, Рассел включит режим камикадзе и похоронит себя)
давай, дерзай, парень! буду только рад
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем