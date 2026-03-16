Валттери Боттас: «Пока «Кадиллак» может бороться только с «Астон Мартин» – но хотя бы может»

Боттас оценил результаты гонки в Китае.

Пилот «Кадиллака » рассказал о последствиях контакта с напарником Серхио Пересом на Гран-при Китая , где сам финишировал 13-м.

«У меня оторвался большой кусок днища с левой стороны – и легче от этого не стало. Я ощутил только контакт, не знал, что Серхио был там.

Но в итоге все хорошо – и да, я очень, очень доволен 13-й позицией на нашем втором Гран-при – мы уже приблизились к очковой зоне. Конечно, было много сходов, но для нас это все равно хороший результат.

Насколько мы можем гордиться, если учитывать двойной «Макларена» перед стартом? Очень. Как я сказал, финишировать двумя машинами во второй гонке… 13-е и 15-е место – это приличный результат, так что это хорошая отправная точка.

Конечно, нам не хватает темпа: мы пока можем бороться только с «Астон Мартин » – но мы хотя бы можем. Но если хотим опередить и другие команды, то нужно больше скорости», – сказал Боттас .

