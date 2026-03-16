  Валттери Боттас: «Пока «Кадиллак» может бороться только с «Астон Мартин» – но хотя бы может»
Валттери Боттас: «Пока «Кадиллак» может бороться только с «Астон Мартин» – но хотя бы может»

Пилот «Кадиллака» рассказал о последствиях контакта с напарником Серхио Пересом на Гран-при Китая, где сам финишировал 13-м.

«У меня оторвался большой кусок днища с левой стороны – и легче от этого не стало. Я ощутил только контакт, не знал, что Серхио был там.

Но в итоге все хорошо – и да, я очень, очень доволен 13-й позицией на нашем втором Гран-при – мы уже приблизились к очковой зоне. Конечно, было много сходов, но для нас это все равно хороший результат.

Насколько мы можем гордиться, если учитывать двойной «Макларена» перед стартом? Очень. Как я сказал, финишировать двумя машинами во второй гонке… 13-е и 15-е место – это приличный результат, так что это хорошая отправная точка.

Конечно, нам не хватает темпа: мы пока можем бороться только с «Астон Мартин» – но мы хотя бы можем. Но если хотим опередить и другие команды, то нужно больше скорости», – сказал Боттас.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Все понимали, что Кадиллак будет в жопе. Так и получилось. Другое дело, что сейчас много кто в жопе. Кадиллак единственный, кто может коментировать уровень погружения команд на дно, не вызывая хейта. Они-то полностью оправдывают ожидания 😁. Хотя я признаюсь, что им симпатизирую и жду прорыва. Ф-1 нужна новая кровь, чтобы растормошить болото, которое не думает о прогрессе и борьбе за титул, а только думает о деньгах.
Оторвался "кусок днища" с той же стороны болида, где был Серхио Перес, притом разницы Валера не почувствовал. Как же хочется пошутить...
