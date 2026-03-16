  • Серхио Перес о контакте с Боттасом: «Ответственность на мне. Рад, что Валттери финишировал»
Серхио Перес о контакте с Боттасом: «Ответственность на мне. Рад, что Валттери финишировал»

Перес подвел итоги этапа в Шанхае.

Пилот «Кадиллака» высказался о контакте с напарником Валттери Боттасом на Гран-при Китая, где сам финишировал 15-м – последним с учетом всех сходов.

«Вся ответственность на мне. Я увидел зазор, решил протиснуться, но, очевидно, Валттери некуда было деться. К сожалению, контакт отразился на моем результате, ведь меня развернуло и я потерял время.

К счастью, мне удалось вернуться в строй. На втором отрезке я собирался пройти Валттери с помощью обгонного режима – но потерял мощность двигателя и батареи, из-за чего лишился пяти секунд. Позже я потерял еще 15 или 20 секунд.

В целом позитив в том, что у нас финишировали обе машины. Если говорить о негативе, то нам нужно упорно тренироваться во многих областях, чтобы убедиться, что мы не будем терять позиции на трассе и будем приезжать на гонки более подготовленными.

Тот факт, что после контакта нет злости? Так и должно быть. У напарников не должно быть плохих намерений. Когда речь идет об инциденте, важно извиниться и осознать, что ты облажался – вот так обстоят дела. Порой ты ошибаешься – и, к сожалению, в данном случае ошибка произошла при борьбе с Валттери. Но я рад, что он финишировал», – сказал Перес.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoСерхио Перес
Кадиллак
logoФормула-1
Гран-при Китая
logoВалттери Боттас
