  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Антонелли – невероятный гонщик, впереди напряженный сезон»
2

Расселл ожидает плотную борьбу в 2026 году.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил о силе «Феррари» и прокомментировал победу своего напарника Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая.

«На старте у «Феррари» было преимущество, на рестарте после машины безопасности у «Феррари» было преимущество, и, к сожалению, это снизило мои шансы побороться за победу. Кими отлично выступил, он молодец.

Но «Феррари» – позади три гонки [с учетом спринта], и в трех случаях она ставила нас в довольно неловкое положение на первых кругах. По крайней мере рад, что получилось зрелищно.

[Антонелли] запомнит этот день навсегда. Но, знаете, в его случае это было лишь вопросом времени. Он невероятный гонщик с огромным талантом, и, уверен, впереди напряженный сезон», – предположил лидер чемпионата.

Антонелли сократил отставание от Расселла до четырех очков

12 главных фактов о новом победителе Гран-при «Ф-1» Кими Антонелли

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoФеррари
logoДжордж Расселл
Гран-при Китая
logoФормула-1
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если Антонелли спасет сезон от чемпионства костлявого я даже скулить на регламент не буду еще 4 года
Ответ dn8zmw5c
Все в его руках. Юнец вполне созрел)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
