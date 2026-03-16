Джордж Расселл: «Антонелли – невероятный гонщик, впереди напряженный сезон»

Расселл ожидает плотную борьбу в 2026 году.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл сообщил о силе «Феррари» и прокомментировал победу своего напарника Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая .

«На старте у «Феррари » было преимущество, на рестарте после машины безопасности у «Феррари» было преимущество, и, к сожалению, это снизило мои шансы побороться за победу. Кими отлично выступил, он молодец.

Но «Феррари» – позади три гонки [с учетом спринта], и в трех случаях она ставила нас в довольно неловкое положение на первых кругах. По крайней мере рад, что получилось зрелищно.

[Антонелли] запомнит этот день навсегда. Но, знаете, в его случае это было лишь вопросом времени. Он невероятный гонщик с огромным талантом, и, уверен, впереди напряженный сезон», – предположил лидер чемпионата.

Антонелли сократил отставание от Расселла до четырех очков

