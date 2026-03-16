Лео Туррини: «Началась эпоха Антонелли в «Ф-1», возможно»

Туррини предположил наступление эры Антонелли в «Ф-1».

Итальянский обозреватель Лео Туррини прокомментировал первую победу своего соотечественника Андреа Кими Антонелли в «Формуле-1» – пилот «Мерседеса» стал сильнейшим на Гран-при Китая.

«Возможно, в «Формуле-1» только что началась новая эпоха. Эпоха Кими Андреа Антонелли, Гарри Поттера из Болоньи, парня из Земли моторов, который вовсе не случайно оказался за рулем супер-«Мерседеса» (с хитрым решением).

В Китае этот сорванец был просто безупречен – и в квалификации, и в гонке, если не считать нервного момента в концовке из-за эмоций. Расселл остается фаворитом в борьбе за титул, но гоночная Италия может увидеть себя в лице собственного Синнера.

Счастливого пути, сынок.

Добавлю еще кое-что. Все претензии (и это еще мягко сказано!) к «Серебряным стрелам» не умаляют заслуги Кими, и я не согласен с теми, кто преуменьшает его достижения. Разумеется, у каждого может быть свое мнение – но высказывать его нужно вежливо, как обычно», – написал эксперт.

12 главных фактов о новом победителе Гран-при «Ф-1» Кими Антонелли

Самая теплая победа «Ф-1»: юный Антонелли зарыдал сам и растрогал мир

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
Лео Туррини
Да что ты черт побери такое несешь!!! У парня ошибка на ошибке, камон, он не первый сезон в Ф1. Он проводит второй сезон в ТОП команде и спрос с него как с гонщика ТОП команды. Если убрать эмоции, он очень сильно проигрывает Расселу в чистой скорости, не 0,1-0,2с, что можно было бы списать на неопытность (хотя, камон, Хэм в первом сезоне с Алонсо бился, а во втором титул выиграл), а 0,3-0,4 и ошибок просто миллион. Еще раз акцентирую внимание, что это не первый сезон, были тренировки в 2024, полный сезон 2025 (откровенно очень слабый) и вот 2026 с кучей ошибок в 2 Гран-При.
Ответ -=Flash=-
Да что ты черт побери такое несешь!!! У парня ошибка на ошибке, камон, он не первый сезон в Ф1. Он проводит второй сезон в ТОП команде и спрос с него как с гонщика ТОП команды. Если убрать эмоции, он очень сильно проигрывает Расселу в чистой скорости, не 0,1-0,2с, что можно было бы списать на неопытность (хотя, камон, Хэм в первом сезоне с Алонсо бился, а во втором титул выиграл), а 0,3-0,4 и ошибок просто миллион. Еще раз акцентирую внимание, что это не первый сезон, были тренировки в 2024, полный сезон 2025 (откровенно очень слабый) и вот 2026 с кучей ошибок в 2 Гран-При.
У него за все это время два сильных ГП - Бразилия 25, Китай26 (и то не полный, спринтовая часть проиграна). Так что по всем пунктам согласен
Да что ты черт побери такое несешь!!! У парня ошибка на ошибке, камон, он не первый сезон в Ф1. Он проводит второй сезон в ТОП команде и спрос с него как с гонщика ТОП команды. Если убрать эмоции, он очень сильно проигрывает Расселу в чистой скорости, не 0,1-0,2с, что можно было бы списать на неопытность (хотя, камон, Хэм в первом сезоне с Алонсо бился, а во втором титул выиграл), а 0,3-0,4 и ошибок просто миллион. Еще раз акцентирую внимание, что это не первый сезон, были тренировки в 2024, полный сезон 2025 (откровенно очень слабый) и вот 2026 с кучей ошибок в 2 Гран-При.
ты себя то помнишь в 19 лет эксперт?
парень в начале пути
Ну это уже слишком жирный вброс
Мне все еще Аджар и Бермен кажутся сильнее Антонелли. Хотя Тото явно неспроста продвигает Кими
Мне все еще Аджар и Бермен кажутся сильнее Антонелли. Хотя Тото явно неспроста продвигает Кими
Они в целом все выглядят достаточно хорошо, Габи тоже неплох, стабильно быстрее Халка во второй половине прошлого был. Хорошее поколение
Это он еще не за Феррари выиграл) И так у Туррини крышечку рвет
Эра, которая продлится до след. гонки, или же чуть позже)
Единственную нормальную гонку провел - и уже эпоха...
