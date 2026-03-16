Лео Туррини: «Началась эпоха Антонелли в «Ф-1», возможно»

Туррини предположил наступление эры Антонелли в «Ф-1».

Итальянский обозреватель Лео Туррини прокомментировал первую победу своего соотечественника Андреа Кими Антонелли в «Формуле-1» – пилот «Мерседеса» стал сильнейшим на Гран-при Китая .

«Возможно, в «Формуле-1» только что началась новая эпоха. Эпоха Кими Андреа Антонелли, Гарри Поттера из Болоньи, парня из Земли моторов, который вовсе не случайно оказался за рулем супер-«Мерседеса » (с хитрым решением).

В Китае этот сорванец был просто безупречен – и в квалификации, и в гонке, если не считать нервного момента в концовке из-за эмоций. Расселл остается фаворитом в борьбе за титул, но гоночная Италия может увидеть себя в лице собственного Синнера.

Счастливого пути, сынок.

Добавлю еще кое-что. Все претензии (и это еще мягко сказано!) к «Серебряным стрелам» не умаляют заслуги Кими, и я не согласен с теми, кто преуменьшает его достижения. Разумеется, у каждого может быть свое мнение – но высказывать его нужно вежливо, как обычно», – написал эксперт.

12 главных фактов о новом победителе Гран-при «Ф-1» Кими Антонелли

Самая теплая победа «Ф-1»: юный Антонелли зарыдал сам и растрогал мир