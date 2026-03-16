«Молитесь за меня». Ланс Стролл о вибрациях мотора «Хонды»
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл ответил, сможет ли «Хонда» решить проблемы с вибрациями двигателя к Гран-при Японии, который пройдет 29 марта.
В Китае напарник канадца Фернандо Алонсо жаловался на частичную потерю чувствительности в руках и ногах.
«Если только [«Хонда»] не найдет какое-то волшебное решение за ближайшие десять дней, остается только молиться. Молитесь за меня», – заявил Ланс.
Фернандо Алонсо о сходе: «У меня начались проблемы из-за частичной потери чувствительности в руках и ногах»
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
12 комментариев
Если Фернандо более сдержан в своих высказываниях, то Ленс просто троллит Хонду
Фернандо свое уже отроллил
К сожалению приходится делать это вместо побед и подиумов...
Как можно было построить такой мусор? Это же огромные репутационные потери для Хонды. Даже если представить, что они хоть как-то подтянут надежность, чтобы финишировать в гонке, то отставание по мощности просто огромное. За год -два такое не отыграть, конкуренты тоже не будут стоять на месте.
Это им не помешало брать 21, 22, 23, 24 годы чемпионство
Не им брать, а космолетам Ньюи. Этот космолет взял бы свои чемпионства с двигателем от Мерседес или Феррари. Ну кроме Рено, пожалуй.
А ведь совсем недавно Хонда прошла путь от такого же мусора к мотору для чемпионской команды
У них цикличность.)
им просто нравится проходить путь. Это же самураи.
Нет
