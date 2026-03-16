«Молитесь за меня». Ланс Стролл о вибрациях мотора «Хонды»

Стролл призвал молиться за него на фоне проблем «Хонды».

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл ответил, сможет ли «Хонда» решить проблемы с вибрациями двигателя к Гран-при Японии, который пройдет 29 марта.

В Китае напарник канадца Фернандо Алонсо жаловался на частичную потерю чувствительности в руках и ногах.

«Если только [«Хонда»] не найдет какое-то волшебное решение за ближайшие десять дней, остается только молиться. Молитесь за меня», – заявил Ланс.

Фернандо Алонсо о сходе: «У меня начались проблемы из-за частичной потери чувствительности в руках и ногах»

Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
Если Фернандо более сдержан в своих высказываниях, то Ленс просто троллит Хонду
Ответ Grigori86
Если Фернандо более сдержан в своих высказываниях, то Ленс просто троллит Хонду
Фернандо свое уже отроллил
Ответ Grigori86
Если Фернандо более сдержан в своих высказываниях, то Ленс просто троллит Хонду
К сожалению приходится делать это вместо побед и подиумов...
Как можно было построить такой мусор? Это же огромные репутационные потери для Хонды. Даже если представить, что они хоть как-то подтянут надежность, чтобы финишировать в гонке, то отставание по мощности просто огромное. За год -два такое не отыграть, конкуренты тоже не будут стоять на месте.
Ответ _Greg Moore
Как можно было построить такой мусор? Это же огромные репутационные потери для Хонды. Даже если представить, что они хоть как-то подтянут надежность, чтобы финишировать в гонке, то отставание по мощности просто огромное. За год -два такое не отыграть, конкуренты тоже не будут стоять на месте.
Это им не помешало брать 21, 22, 23, 24 годы чемпионство
Ответ sfairait
Это им не помешало брать 21, 22, 23, 24 годы чемпионство
Не им брать, а космолетам Ньюи. Этот космолет взял бы свои чемпионства с двигателем от Мерседес или Феррари. Ну кроме Рено, пожалуй.
А ведь совсем недавно Хонда прошла путь от такого же мусора к мотору для чемпионской команды
Ответ kamburogly@gmail.com
А ведь совсем недавно Хонда прошла путь от такого же мусора к мотору для чемпионской команды
У них цикличность.)
Ответ kamburogly@gmail.com
А ведь совсем недавно Хонда прошла путь от такого же мусора к мотору для чемпионской команды
им просто нравится проходить путь. Это же самураи.
