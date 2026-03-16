Индикар. Керквуд стал лидером чемпионата после победы в Арлингтоне

Пилот «Андретти» Кайл Керквуд стал лучшим по итогам гонки «Индикара » на городской трассе в Арлингтоне.

За 16 кругов до финиша Керквуд опередил четырехкратного чемпиона Алекса Палоу из «Чип Гэнасси», который в итоге финишировал вторым. Еще один пилот «Андретти » Уилл Пауэр стал третьим, а его напарник Маркус Эрикссон , стартовавший с поула, финишировал четвертым.

Вернувшийся в «Индикар» Ромен Грожан («Дейл Койн») сошел после аварии, а новичок Мик Шумахер («Рэйхол-Леттерман») стал 22-м.

Керквуд возглавил чемпионат – на его счету 126 очков. Палоу набрал 100 баллов, Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») и Джозеф Ньюгарден («Пенске») – по 93, Скотт Маклоклин – 85.

