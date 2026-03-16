0

Индикар. Керквуд стал лидером чемпионата после победы в Арлингтоне

Керквуд выиграл гонку «Индикара» в Арлингтоне, опередив Палоу.

Пилот «Андретти» Кайл Керквуд стал лучшим по итогам гонки «Индикара» на городской трассе в Арлингтоне.

За 16 кругов до финиша Керквуд опередил четырехкратного чемпиона Алекса Палоу из «Чип Гэнасси», который в итоге финишировал вторым. Еще один пилот «Андретти» Уилл Пауэр стал третьим, а его напарник Маркус Эрикссон, стартовавший с поула, финишировал четвертым.

Вернувшийся в «Индикар» Ромен Грожан («Дейл Койн») сошел после аварии, а новичок Мик Шумахер («Рэйхол-Леттерман») стал 22-м.

Керквуд возглавил чемпионат – на его счету 126 очков. Палоу набрал 100 баллов, Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») и Джозеф Ньюгарден («Пенске») – по 93, Скотт Маклоклин – 85.

Ральф Шумахер: «Переход в «Индикар» окончательно захлопнул дверь в «Ф-1» для Мика, хотя она и так была закрыта»

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoМик Шумахер
logoАлекс Палоу
Патрисио О'Уорд
Дейл Койн
logoАндретти Автоспорт
Скотт Маклоклин
Рэйхол-Леттерман
Кайл Керквуд
Пенске
Чип Гэнасси
Уилл Пауэр
Эрроу Макларен
logoИндикар
logoРомен Грожан
logoМаркус Эрикссон
Джозеф Ньюгарден
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем