Индикар. Керквуд стал лидером чемпионата после победы в Арлингтоне
Пилот «Андретти» Кайл Керквуд стал лучшим по итогам гонки «Индикара» на городской трассе в Арлингтоне.
За 16 кругов до финиша Керквуд опередил четырехкратного чемпиона Алекса Палоу из «Чип Гэнасси», который в итоге финишировал вторым. Еще один пилот «Андретти» Уилл Пауэр стал третьим, а его напарник Маркус Эрикссон, стартовавший с поула, финишировал четвертым.
Вернувшийся в «Индикар» Ромен Грожан («Дейл Койн») сошел после аварии, а новичок Мик Шумахер («Рэйхол-Леттерман») стал 22-м.
Керквуд возглавил чемпионат – на его счету 126 очков. Палоу набрал 100 баллов, Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») и Джозеф Ньюгарден («Пенске») – по 93, Скотт Маклоклин – 85.
