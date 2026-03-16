  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Антонелли вернул Италию на вершину. Спасибо, Кими, спасибо, «Ф-1». Синнер о гонщике «Мерседеса» после победы над Медведевым
0

«Антонелли вернул Италию на вершину. Спасибо, Кими, спасибо, «Ф-1». Синнер о гонщике «Мерседеса» после победы над Медведевым

Синнер поздравил Антонелли после своей победы над Медведевым.

Вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс у Даниила Медведева, после чего упомянул первую победу своего соотечественника Андреа Кими Антонелли в «Формуле-1».

Пилот «Мерседеса» стал сильнейшим по итогам Гран-при Китая.

«Это особенный день для Италии, ведь я огромный фанат «Формулы-1», и то, что очень-очень молодой итальянец Кими вернул Италию на вершину – это потрясающе.

Спасибо, Кими, спасибо, «Формула-1», и увидимся в следующем году», – сказал Синнер в своей чемпионской речи.

После матча Янник написал на камере: «Grande Kimi» («Молодец, Кими»).

Самая теплая победа «Ф-1»: юный Антонелли зарыдал сам и растрогал мир

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Tennis TV
logoМерседес
Гран-при Китая
logoЯнник Синнер
logoДаниил Медведев
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
