«Антонелли вернул Италию на вершину. Спасибо, Кими, спасибо, «Ф-1». Синнер о гонщике «Мерседеса» после победы над Медведевым
Синнер поздравил Антонелли после своей победы над Медведевым.
Вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс у Даниила Медведева, после чего упомянул первую победу своего соотечественника Андреа Кими Антонелли в «Формуле-1».
Пилот «Мерседеса» стал сильнейшим по итогам Гран-при Китая.
«Это особенный день для Италии, ведь я огромный фанат «Формулы-1», и то, что очень-очень молодой итальянец Кими вернул Италию на вершину – это потрясающе.
Спасибо, Кими, спасибо, «Формула-1», и увидимся в следующем году», – сказал Синнер в своей чемпионской речи.
После матча Янник написал на камере: «Grande Kimi» («Молодец, Кими»).
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Tennis TV
