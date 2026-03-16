«Антонелли вернул Италию на вершину. Спасибо, Кими, спасибо, «Ф-1». Синнер о гонщике «Мерседеса» после победы над Медведевым

Синнер поздравил Антонелли после своей победы над Медведевым.

Вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс у Даниила Медведева , после чего упомянул первую победу своего соотечественника Андреа Кими Антонелли в «Формуле-1».

Пилот «Мерседеса » стал сильнейшим по итогам Гран-при Китая .

«Это особенный день для Италии, ведь я огромный фанат «Формулы-1», и то, что очень-очень молодой итальянец Кими вернул Италию на вершину – это потрясающе.

Спасибо, Кими, спасибо, «Формула-1», и увидимся в следующем году», – сказал Синнер в своей чемпионской речи.

После матча Янник написал на камере: «Grande Kimi» («Молодец, Кими»).

