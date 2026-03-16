Фильм «Формула-1» получил «Оскар» в категории «Лучший звук»

Фильм «Формула-1», номинированный на «Оскар» в четырех категориях, получил одну статуэтку.

Картину отметили в номинации «Лучший звук». «Битва за битвой» опередила «Формулу-1» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший монтаж», а «Аватар: Пламя и пепел» выиграл премию за лучшие визуальные эффекты.

Главную роль в «Формуле-1» сыграл Брэд Питт, сопродюсером выступил Льюис Хэмилтон . Пилот «Феррари » пропустил «Оскар» из-за Гран-при Китая , где завоевал первый подиум в составе Скудерии.

