Фильм «Формула-1» получил «Оскар» в категории «Лучший звук»

Фильм «Формула-1», номинированный на «Оскар» в четырех категориях, получил одну статуэтку.

Картину отметили в номинации «Лучший звук». «Битва за битвой» опередила «Формулу-1» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший монтаж», а «Аватар: Пламя и пепел» выиграл премию за лучшие визуальные эффекты.

Главную роль в «Формуле-1» сыграл Брэд Питт, сопродюсером выступил Льюис Хэмилтон. Пилот «Феррари» пропустил «Оскар» из-за Гран-при Китая, где завоевал первый подиум в составе Скудерии.

Хэмилтон пропустит «Оскар», где номинирован фильм «Формула-1»: «Проверил все способы добраться вовремя из Китая»

Фильм «Формула-1» выиграл премию BAFTA за лучший звук

Опубликовал: Михаил Ширяев
8 комментариев
Теперь необходимо снять пару сиквелов: "Алонсо против Хонды - 2" (триллер) и "Самовоз решает все" (любовная драма), и получить еще Оскаров.
А кто конкретно издавал звуки?
Аватар лучшие визуальные эффекты?
А звук был v10 или электричка?😅
Ответ Vyacheslav Markosyan
А звук был v10 или электричка?😅
Шины умерли
Удивительно что выиграл за лучший саундтрек и лучшую операторскую работу
