Фильм «Формула-1» получил «Оскар» в категории «Лучший звук»
Фильм «Формула-1», номинированный на «Оскар» в четырех категориях, получил одну статуэтку.
Картину отметили в номинации «Лучший звук». «Битва за битвой» опередила «Формулу-1» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший монтаж», а «Аватар: Пламя и пепел» выиграл премию за лучшие визуальные эффекты.
Главную роль в «Формуле-1» сыграл Брэд Питт, сопродюсером выступил Льюис Хэмилтон. Пилот «Феррари» пропустил «Оскар» из-за Гран-при Китая, где завоевал первый подиум в составе Скудерии.
Опубликовал: Михаил Ширяев
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь необходимо снять пару сиквелов: "Алонсо против Хонды - 2" (триллер) и "Самовоз решает все" (любовная драма), и получить еще Оскаров.
А кто конкретно издавал звуки?
Вжух-вжух
Аватар лучшие визуальные эффекты?
А звук был v10 или электричка?😅
А звук был v10 или электричка?😅
Шины умерли
Удивительно что выиграл за лучший саундтрек и лучшую операторскую работу
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем