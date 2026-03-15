Эстебан Окон о контакте с Колапинто: «Приношу Франко извинения, беру ответственность на себя»
Окон извинился перед Колапинто за контакт в Шанхае.
Пилот «Хааса» Эстебан Окон признал себя ответственным за контакт с гонщиком «Альпин» Франко Колапинто на Гран-при Китая.
«Прежде всего, приношу извинения Франко, я беру на себя всю ответственность за инцидент. Я рад, что ему удалось заработать очки, ведь он провел отличную гонку», – написал Окон в соцсетях.
Занимающееся делами Колапинто агентство – о контакте Франко с Оконом: «Просим фанатов не угрожать Эстебану смертью!»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Эстебана Окона
