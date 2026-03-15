Занимающееся делами Колапинто агентство – о контакте Франко с Оконом: «Просим фанатов не угрожать Эстебану смертью!»

В агентстве Колапинто отреагировали на угрозы Окону.

Агентство Bullet Sports Management, которое занимается карьерой пилота «Альпин » Франко Колапинто , призвало аргентинских фанатов прекратить писать негативные комментарии гонщику «Хааса » Эстебану Окону .

Ранее во время Гран-при Китая между Колапинто и Оконом произошел контакт, в результате которого француз получил 10-секундный штраф.

«Объявление для общественности: пожалуйста, не отправляйте угрозы ненависти или смерти Эстебану, его семье или команде «Хаас». Это не исправит аварию и только негативно отразится на поклонниках Франко. Спасибо за вашу позитивную поддержку и уважение!🙏», – написало агентство в соцсетях.

