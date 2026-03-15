Занимающееся делами Колапинто агентство – о контакте Франко с Оконом: «Просим фанатов не угрожать Эстебану смертью!»
В агентстве Колапинто отреагировали на угрозы Окону.
Агентство Bullet Sports Management, которое занимается карьерой пилота «Альпин» Франко Колапинто, призвало аргентинских фанатов прекратить писать негативные комментарии гонщику «Хааса» Эстебану Окону.
Ранее во время Гран-при Китая между Колапинто и Оконом произошел контакт, в результате которого француз получил 10-секундный штраф.
«Объявление для общественности: пожалуйста, не отправляйте угрозы ненависти или смерти Эстебану, его семье или команде «Хаас». Это не исправит аварию и только негативно отразится на поклонниках Франко. Спасибо за вашу позитивную поддержку и уважение!🙏», – написало агентство в соцсетях.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Bullet Sports Management
Аргентинцы что поголовно все с головой не дружат?
Кстати у аргов культ детей.Им позволено вообще все.Что из этого выходит наглядно видно.Аргов,которые вменяемые и имеют мировую известность можно пересчитать по пальцам одной руки.Интересное наблюдение
