  • Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»

В «Хонде» подвели итоги этапа в Китае.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара прокомментировал результаты Гран-при Китая, который закончился для клиента японского моториста «Астон Мартин» двойным сходом.

«Конечно, мы недовольны результатом в виде двойного схода на сегодняшнем Гран-при Китая. С другой стороны, мы с позитивом относимся к тому, что нам удалось увеличить километраж по сравнению с предыдущей гонкой в Мельбурне.

Хотя мы заметили улучшения надежности мотора за этот уик-энд, включая спринт, мы все еще не можем сказать, что этой надежности хватит для того, чтобы проехать полную дистанцию гонки.

В случае с вибрациями мы наблюдаем улучшение ситуации, однако есть еще несколько проблем с точки зрения комфорта пилотов – и это важная область для прогресса в преддверии следующей гонки в Японии.

Что касается схода [Ланса] Стролла, то вместе с «Астон Мартин» и отделом на базе в Сакуре мы работаем над изучением источника проблемы, чтобы определить, что случилось на 9-м круге», – сказал Орихара.   

Фернандо Алонсо о сходе: «У меня начались проблемы из-за частичной потерей чувствительности в руках и ногах»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1-Gate.com
Гран-при Китая
Хонда
Астон Мартин
Формула-1
дедушке радикулит устроили красавцы
впрочем ньюи своей компоновкой тоже делов наделал
надежности пилотов не хватает с вашим мотором
Да уж. Алонсо держись мужик)))))
Как вообще серьезная компания могла построить такой мусор.
Если мотор выдержит всю гонку, то тогда пилоты рассыпятся не доехав до финиша, с такими то вибрациями
Угу, потом по итогам года напишут "Любопытная статистика, в 2026 за Астон выступали 22 пилота, что равно целой стартовой решётке..."
