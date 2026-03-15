Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»

В «Хонде» подвели итоги этапа в Китае.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара прокомментировал результаты Гран-при Китая , который закончился для клиента японского моториста «Астон Мартин » двойным сходом.

«Конечно, мы недовольны результатом в виде двойного схода на сегодняшнем Гран-при Китая. С другой стороны, мы с позитивом относимся к тому, что нам удалось увеличить километраж по сравнению с предыдущей гонкой в Мельбурне.

Хотя мы заметили улучшения надежности мотора за этот уик-энд, включая спринт, мы все еще не можем сказать, что этой надежности хватит для того, чтобы проехать полную дистанцию гонки.

В случае с вибрациями мы наблюдаем улучшение ситуации, однако есть еще несколько проблем с точки зрения комфорта пилотов – и это важная область для прогресса в преддверии следующей гонки в Японии.

Что касается схода [Ланса] Стролла, то вместе с «Астон Мартин» и отделом на базе в Сакуре мы работаем над изучением источника проблемы, чтобы определить, что случилось на 9-м круге», – сказал Орихара.

