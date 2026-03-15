Оливер Бермэн: «Наблюдал за борьбой двух «Феррари». Чтобы их пройти, потребовалось бы чудо»
Пилот «Хааса» прокомментировал 5-е место на Гран-при Китая.
«Отличная, фантастическая гонка. В начале заезда пришлось выехать за пределы трассы, чтобы избежать аварии, и я тогда подумал: «Это будет длинный день».
К счастью, машина безопасности появилась вовремя. Но нам все еще нужно было продемонстрировать темп. И сегодня машина была очень быстрой. Мы просто летели.
Я наблюдал за борьбой двух «Феррари» и Джорджа Расселла. Они очень часто шли бок о бок и плотно боролись. Но они были явно быстрее – мне бы пришлось рассчитывать на чудо [чтобы оказаться впереди них].
В гоночных условиях мы показываем более сильный темп. Квалификация дается нам труднее», – сказал Бермэн.
