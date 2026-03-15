Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»

Колапинто доволен попаданием в топ-10 в Китае.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто подвел итоги Гран-при Китая , отметив, что рассчитывал добиться большего, чем 10-е место.

Аргентинцу помешало столкновение с Эстебаном Оконом, за которое гонщик «Хааса» получил штраф.

«Это была трудная гонка. Все могло сложиться намного лучше. Борьба с Оконом получилась очень интересной, и действительно жаль, что все закончилось столкновением. Такое ощущение, что меня преследуют неудачи.

Как бы то ни было, в целом все закончилось неплохо, команда набрала очки двумя машинами. Мы плохо начали уик-энд, но в конце были достаточно быстры. Нам нужно прибавлять в скорости, но такое выступление – это уже прогресс», – рассказал Колапинто.

