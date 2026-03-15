Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
Пилот «Альпин» Франко Колапинто подвел итоги Гран-при Китая, отметив, что рассчитывал добиться большего, чем 10-е место.
Аргентинцу помешало столкновение с Эстебаном Оконом, за которое гонщик «Хааса» получил штраф.
«Это была трудная гонка. Все могло сложиться намного лучше. Борьба с Оконом получилась очень интересной, и действительно жаль, что все закончилось столкновением. Такое ощущение, что меня преследуют неудачи.
Как бы то ни было, в целом все закончилось неплохо, команда набрала очки двумя машинами. Мы плохо начали уик-энд, но в конце были достаточно быстры. Нам нужно прибавлять в скорости, но такое выступление – это уже прогресс», – рассказал Колапинто.
