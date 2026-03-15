  • Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
Уитли высказал мнение о новых правилах «Ф-1» после критики Ферстаппена.

Руководитель «Ауди» отреагировал на недовольство Макса Ферстаппена новым регламентом «Формулы-1».

Ранее нидерландец заявил: «Если кому-то нравится [борьба в условиях новых правил] – вы не понимаете, что такое настоящие гонки».

«Расскажу, что бы я сказал: думаю, если вы говорили с пилотами «Феррари» [Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном], то они сказали, что провели потрясающий день. Я не увидел в их борьбе ничего неправильного. Пилоты оставляли место друг другу. Они боролись красиво и чисто. Я получил удовольствие от просмотра заезда.

На трассе происходит воодушевляющая борьба. Думаю, можно сказать, что комментарии Макса связаны с его нынешним положением», – сказал Уитли.  

Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Воодушевляющие обгоны с нитроускорением, да, очень интересно смотреть
И параллельным замедлением пилота впереди, который экономит энергию, чтоб потом обогнать обогнавшего с севшей батарейкой) При ДРС был налет искусственности, но там хоть оба на пределе ехали.
Ага, как гонки в нфсках : если ты впереди то соперники быстрее, если сзади, то ты быстрее 🤣🤣
Да не Ф1 тапок недоволен (хотя перемудрили, конечно), а отсутствием самовоза. Он точно также канючил в 25 полсезона, пока РБ не доработали машину, сделав её быстрее Мака.
Paninaro вон вообще пофиг на гонки. У него Макс в голове поселился)
У него в голове вообще вряд ли что поселиться
Не фанат Макса, но, правды ради, он говорил совершенно о другом. И был прав.
Он говорит плюс минус так же абсолютно всегда до тех пор, пока ему под жопу не сунут космолет.
Ждём Доменикали и его методичку, чтобы нам все доходчиво объяснили!
Куда он смотрел?
