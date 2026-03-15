Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
Руководитель «Ауди» отреагировал на недовольство Макса Ферстаппена новым регламентом «Формулы-1».
Ранее нидерландец заявил: «Если кому-то нравится [борьба в условиях новых правил] – вы не понимаете, что такое настоящие гонки».
«Расскажу, что бы я сказал: думаю, если вы говорили с пилотами «Феррари» [Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном], то они сказали, что провели потрясающий день. Я не увидел в их борьбе ничего неправильного. Пилоты оставляли место друг другу. Они боролись красиво и чисто. Я получил удовольствие от просмотра заезда.
На трассе происходит воодушевляющая борьба. Думаю, можно сказать, что комментарии Макса связаны с его нынешним положением», – сказал Уитли.
