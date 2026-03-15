Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
Аджар не ждал хорошего результата в Китае.
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар подвел итоги Гран-при Китая, рассказав о том, что после разворота в начале гонки не ожидал финишировать в очковой зоне.
«Я вообще не ожидал, что меня может так развернуть. Заднюю ось внезапно просто снесло в сторону. Досадно, что так вышло, ведь я очень неплохо стартовал.
В итоге нам повезло с тем, что несколько машин впереди сошли и не добрались до финиша. Наш темп в этот уик-энд был далеко не лучшим», – рассказал Аджар.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
