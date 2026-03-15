Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
Лоусон доволен результатом гонки в Китае.
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Китая, отметив, что остался очень доволен тем, что сумел пробиться на седьмое место на финише.
«Худшего момента для появления на трассе машины безопасности нам было трудно придумать. В тот момент я подумал, что на этом гонка для меня закончена.
Однако затем наш темп по ходу гонки оказался очень хорош. Хотя мы, к сожалению, все-таки оказались недостаточно быстры для того, чтобы побороться с «Хаасом» и «Альпин». Однако седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз». Я очень, очень доволен», – рассказал Лоусон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Китай же показал, что Линдбладу еще учиться, очень много ошибок за уикэнд, а Лиам повзрослел, несмотря на невезение и в квале, и в гонке затазил болид в очки.
И борьба с Максом очень красивая была, жаль повтор не показали, с онборда только наблюдал.