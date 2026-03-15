Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»

Лоусон доволен результатом гонки в Китае.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Китая , отметив, что остался очень доволен тем, что сумел пробиться на седьмое место на финише.

«Худшего момента для появления на трассе машины безопасности нам было трудно придумать. В тот момент я подумал, что на этом гонка для меня закончена.

Однако затем наш темп по ходу гонки оказался очень хорош. Хотя мы, к сожалению, все-таки оказались недостаточно быстры для того, чтобы побороться с «Хаасом» и «Альпин». Однако седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз ». Я очень, очень доволен», – рассказал Лоусон.

Первая победа Антонелли, ужасы в «Макларене» и страдания Ферстаппена: быстрые мысли об «Ф-1» в Китае