Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»

Борьба Хэмилтона и Леклера навредила «Феррари» – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о борьбе за подиум на Гран-при Китая между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером .

По мнению Вильнева, Хэмилтон справедливо вышел из дуэли напарников победителями, но при этом канадец считает, что это сражение лишило «Феррари» даже минимальных шансов хотя бы на второе место.

«Ну, я думаю, что третье место Хэмилтона – это справедливый результат. Он сумел победить своего напарника, так что да, все закончилось хорошо. Хотя борьба была довольно экстремальной, и она по факту уничтожила гонку «Феррари». Ведь они ехали на второй и третьей позицию.

Решающий обгон произошел на жестком, позднем торможении, борьба была очень жесткой, и в ней оба пилота «Феррари » уничтожили свои шины. На этих двух кругах они проиграли Антонелли 5 секунд», – рассказал Вильнев.

