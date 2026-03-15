  • Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о борьбе за подиум на Гран-при Китая между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

По мнению Вильнева, Хэмилтон справедливо вышел из дуэли напарников победителями, но при этом канадец считает, что это сражение лишило «Феррари» даже минимальных шансов хотя бы на второе место.

«Ну, я думаю, что третье место Хэмилтона – это справедливый результат. Он сумел победить своего напарника, так что да, все закончилось хорошо. Хотя борьба была довольно экстремальной, и она по факту уничтожила гонку «Феррари». Ведь они ехали на второй и третьей позицию.

Решающий обгон произошел на жестком, позднем торможении, борьба была очень жесткой, и в ней оба пилота «Феррари» уничтожили свои шины. На этих двух кругах они проиграли Антонелли 5 секунд», – рассказал Вильнев.

Схватка Хэмилтона и Леклера затмила доминирование «Мерседеса» – рубились словно за титул

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Да не было там никаких шансов, а так хоть скрасили гонку
Что-то могло выйти только если бы они слили, условно, Шарля, заставив того йо-йо устроить с Жориком, но даже так Хэм вряд-ли бы догнал уже попавшего в абсолютно чистый воздух Кимана и Джордж всё равно дожал бы Шарля максималкой, потом догоняя Люсю. Всё, что могли выиграть Фуры в этом заезде - с натяжкой, жертвой одной из машин и без каких либо гарантий успеха подобного - п2. Двойного подиума или победы не было бы, ну просто н и к а к
Ответ Главный глор Глимта
А Жак в очередной раз доказал, что смотрит Ф1 через Тик Ток
он вообще-то про 2-ое место и говорит. читайте внимательно.
Феррари могли оставить Расселла позади, но нужно было играть в командную тактику, оттормаживая его. Но конечно ни Леклер ни Хэм не стали бы в это играть.
Да, да, ехали бы 30 кругов в таком темпе и Расселл не прошел бы на своей ракете обоих. Может отрыв был бы не 25 сек, а 20 и всё. Так хоть увидели красивую и интересную борьбу.
Гонку Феррари уничтожил читерский движок фиардеса, все остальное- лирика.
Ответ Евгений Парамонов
Фактами можете подтвердить, что движок у мерса читерский?
Ответ Markoni
Степень сжатия, допустимая правилами - 16:1. Степень сжатия у фиардеса - 18:1.
Ой ну хватит, 3-4 места это максимум, надоели клоуны как бы их не звали, у которых какие то галлюцинации о борьбе с мерсом, вчера Хэм боролся с мерсами, не помогло, сегодня особо не боролся и тоже не помогло, нет у фур СУ для борьбы с мерсом. Ну а полез первым эклер, что надо было делать, пропустить и тошнить позади ? Хорошо что крашем не закончилось.
чушь городит, резина не поможет если машина слабее
надо отдать должное гонщикам что корректно вели борьбу а не осуждать
Отберите водку у Жака.
Ну Жак любит порой закинуть что-нибудь горяченькое. Борьба, действительно, помешала Феррари быть быстрее, но мало что решала в общем раскладе. Похоже, что SF 26 "подъедает" резину плюс СУ немного уступает мерседесовской. Угнаться за Антонелли было бы сложно.
Ответ MP423
При чем тут Антонелли вообще? Он на Рассела намекал
Ответ Алексей Александрович
Я вслед этой фразе написал: "На этих двух кругах они проиграли Антонелли 5 секунд".
Но это не особенно важно. Оба Мерседеса летели на прямых и их преимущество в скорости обычно увеличивается на второй половине дистанции. У них даже времена кругов в гонке относительно друг друга разделились почти поровну. Так что даже при максимально аккуратном обращении с шинами я не увидел особых шансов у Феррари оставить позади Рассела.
Тут еще надо помнить, что Джордж разбирался с Оконом и Колапинто, то есть тоже не мог на 100% беречь шины.
отчасти он пров, ибо шины не вечные)) а при агрессивной езде, типа защиты и нападения в грязном воздухе, сводит на нет, всё усилия
Рассел в любом случае бы их проехал, независимо от того боролись бы они между собой или нет.
