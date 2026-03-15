Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о борьбе за подиум на Гран-при Китая между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.
По мнению Вильнева, Хэмилтон справедливо вышел из дуэли напарников победителями, но при этом канадец считает, что это сражение лишило «Феррари» даже минимальных шансов хотя бы на второе место.
«Ну, я думаю, что третье место Хэмилтона – это справедливый результат. Он сумел победить своего напарника, так что да, все закончилось хорошо. Хотя борьба была довольно экстремальной, и она по факту уничтожила гонку «Феррари». Ведь они ехали на второй и третьей позицию.
Решающий обгон произошел на жестком, позднем торможении, борьба была очень жесткой, и в ней оба пилота «Феррари» уничтожили свои шины. На этих двух кругах они проиграли Антонелли 5 секунд», – рассказал Вильнев.
Феррари могли оставить Расселла позади, но нужно было играть в командную тактику, оттормаживая его. Но конечно ни Леклер ни Хэм не стали бы в это играть.
надо отдать должное гонщикам что корректно вели борьбу а не осуждать
Но это не особенно важно. Оба Мерседеса летели на прямых и их преимущество в скорости обычно увеличивается на второй половине дистанции. У них даже времена кругов в гонке относительно друг друга разделились почти поровну. Так что даже при максимально аккуратном обращении с шинами я не увидел особых шансов у Феррари оставить позади Рассела.
Тут еще надо помнить, что Джордж разбирался с Оконом и Колапинто, то есть тоже не мог на 100% беречь шины.