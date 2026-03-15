Андреа Стелла о двойном сходе «Макларена» перед гонкой в Китае: «Команда не контролирует область, в которой возникли проблемы»

В «Макларене» высказались о досрочном сходе в Шанхае.

Руководитель «Макларена» прокомментировал проблемы, с которыми столкнулась команда перед стартом Гран-при Китая.

Из-за возникших неполадок Оскар Пиастри и Ландо Норрис не смогли принять участие в гонке.

«Мы обнаружили проблемы с электрической составляющей силовой установки. Разобраться с этим компонентом не получилось.

Мы попытались исправить эту проблему, заменили столько деталей, сколько смогли, без попыток заменить сам компонент – поскольку на это бы ушло слишком много времени, мы бы не успели к старту. Мы попытались все перепрограммировать, но исправить проблему так и не удалось. Болид Ландо был не в состоянии покинуть боксы.

Что же касается машины Оскара, то она без проблем добралась до стартовой решетки, но, оказавшись там, машина уже не заводилась. Проблема была похожа на поломку у Ландо – но в данном случае определить неполадки было проще. Кажется, что там проблема с тем же компонентом электрической составляющей – но другого характера.

На данный момент мы понимаем, какие именно проблемы возникли – но мы не совсем понимаем их источники. Это потребует физического вмешательства, поскольку доступные данные и поверхностный внешний осмотр не указывают на источник проблемы – мы знаем только область, в которой возникли трудности.

Это область, которая не контролируется «Маклареном», так что мы полностью полагаемся на сообщения моторного подразделения [«Мерседеса»] – и мы полностью доверяем их словам. На данный момент они говорят, что возникшие проблемы носят разный характер. Так что похоже, что их одновременное возникновение – совпадение», – сказал Стелла.

Первая победа Антонелли, ужасы в «Макларене» и страдания Ферстаппена: быстрые мысли об «Ф-1» в Китае
 

Источник: RaceFans
Совпадение? Не думаю......
Ответ Рейтинг
Совпадение? Не думаю......
Аптека за углом (с)
Ответ Рейтинг
Совпадение? Не думаю......
На мгновение мелькнула мысль, но нет. Маки в этом году не в той форме, чтобы портить им жизнь, ну и зачем Мерсу пятно на имидже качества своей продукции.
Сейчас мерсы соберут данные от всех клиентов и сделают всё чтобы у них эти проблемы не возникали
Ответ Nu Jjjj
Сейчас мерсы соберут данные от всех клиентов и сделают всё чтобы у них эти проблемы не возникали
Это бонус поставщика моторов, который есть у тех же Феррари)
Сталла, наговорил в интервью на Мерседес, потом ломается компонент, за который отвечает Мерседес и сразу на двух машинах, причем у других клиентов и заводской команды все нормально, не верю я в такие случайности.
Тото же сказал что один клиент лишний. Макам так опять к Хонде придётся идти.
Ответ Montisuma
Тото же сказал что один клиент лишний. Макам так опять к Хонде придётся идти.
К Хонде? "Христофор Бонифатьевич, увольте! Не буду прыгать, я лучше сгорю". (С)
пришло время унижать клиентов, за все их унижения поставщика моторов в прошлом ))))))))))))
Макларен нашел в ПО папку "Cheats" и запустил exeшный файл. Только у них не было прав Администратора, и СУ ушла в безопасный режим)
Ну, давай Gizer поталдычь тут, что виноват Макларен. Как ты извернешься теперь?
Тотошка нажал shift-del на своём ноуте и весь софт у Макларена удалился😄
"Это этот, как его, волюнтаризм!"
А мне вот интересно как у клиентов выражено взаимодействие с производителем. Должна же быть какая-то "техподдержка". То есть не может быть так, что вот в ящиках двигатели, вот документация и все, изучайте, ставьте, досвидули. Они же как-то должны работать немного совместно)
Рекомендуем
Главные новости
Лошади или быки – в какую команду «Ф-1» вас бы взяли?
вчера, 18:00Тесты и игры
Эстебан Окон о контакте с Колапинто: «Приношу Франко извинения, беру ответственность на себя»
вчера, 17:05
Занимающееся делами Колапинто агентство – о контакте Франко с Оконом: «Просим фанатов не угрожать Эстебану смертью!»
вчера, 16:44
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»
вчера, 15:56
Оливер Бермэн: «Наблюдал за борьбой двух «Феррари». Чтобы их пройти, потребовалось бы чудо»
вчера, 15:19
Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
вчера, 14:55
Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
вчера, 14:31
Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
вчера, 14:31
Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
вчера, 14:15
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
вчера, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем