Андреа Стелла о двойном сходе «Макларена» перед гонкой в Китае: «Команда не контролирует область, в которой возникли проблемы»

В «Макларене» высказались о досрочном сходе в Шанхае.

Руководитель «Макларена » прокомментировал проблемы, с которыми столкнулась команда перед стартом Гран-при Китая .

Из-за возникших неполадок Оскар Пиастри и Ландо Норрис не смогли принять участие в гонке.

«Мы обнаружили проблемы с электрической составляющей силовой установки. Разобраться с этим компонентом не получилось.

Мы попытались исправить эту проблему, заменили столько деталей, сколько смогли, без попыток заменить сам компонент – поскольку на это бы ушло слишком много времени, мы бы не успели к старту. Мы попытались все перепрограммировать, но исправить проблему так и не удалось. Болид Ландо был не в состоянии покинуть боксы.

Что же касается машины Оскара, то она без проблем добралась до стартовой решетки, но, оказавшись там, машина уже не заводилась. Проблема была похожа на поломку у Ландо – но в данном случае определить неполадки было проще. Кажется, что там проблема с тем же компонентом электрической составляющей – но другого характера.

На данный момент мы понимаем, какие именно проблемы возникли – но мы не совсем понимаем их источники. Это потребует физического вмешательства, поскольку доступные данные и поверхностный внешний осмотр не указывают на источник проблемы – мы знаем только область, в которой возникли трудности.

Это область, которая не контролируется «Маклареном», так что мы полностью полагаемся на сообщения моторного подразделения [«Мерседеса»] – и мы полностью доверяем их словам. На данный момент они говорят, что возникшие проблемы носят разный характер. Так что похоже, что их одновременное возникновение – совпадение», – сказал Стелла .

