Фредерик Вассер: «Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, теперь привезем в Майами»

В «Феррари» готовят первые крупные обновления болида.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Китая , оценив текущее положение команды.

Также Вассер рассказал, что в «Феррари» готовят первый крупный пакет обновлений болида, который теперь будет готов к Гран-при Майами .

«В целом в этот уик-энд «Мерседес» оказался быстрее нас. Да, отрыв варьировался в зависимости от сессии, но в целом мы всегда проигрывали им 0,3-04,-0,5 секунды.

Когда мы включаем режим обгона и находимся в пределах секунды от болида соперникам, то можем бороться с «Мерседесом», как-то выживая в этой борьбе, пусть и сильнее нагружая шины. Но на чистой трассе мы сразу начинаем проигрывать по паре десятых секунды с круга. Что мы и увидели сегодня. У «Мерседеса» есть явное преимущество на прямых и нам нужно работать над устранением этого отставания.

Нам нужно улучшать работу и двигателя внутреннего сгорания, хотя не стоит концентрироваться только на этом. Мы не ждем большого прогресса после внедрения директивы [касающейся измерений степени сжатия в двигателе], но ждем, что сможем сделать шаг вперед благодаря системе ADUO [позволяющей отстающим производителям дорабатывать двигатели].

При этом нам нужно улучшать и саму машину. Какого-то одного магического решения просто не существует. Нам нужно работать с шинами, улучшать аэродинамику, шасси, подвеску. Вообще все. Да, мы опережаем «Макларен» и «Ред Булл», но соперники тоже не собираются стоять на месте.

Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, мы теперь привезем в Майами. Мы также будем заниматься и другими разработками [в условиях отмены двух Гран-при], так что, возможно, привезем «полтора» пакета обновлений болида», – рассказал Вассер.

