  Фредерик Вассер: «Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, теперь привезем в Майами»
Фредерик Вассер: «Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, теперь привезем в Майами»

В «Феррари» готовят первые крупные обновления болида.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Китая, оценив текущее положение команды.

Также Вассер рассказал, что в «Феррари» готовят первый крупный пакет обновлений болида, который теперь будет готов к Гран-при Майами.

«В целом в этот уик-энд «Мерседес» оказался быстрее нас. Да, отрыв варьировался в зависимости от сессии, но в целом мы всегда проигрывали им 0,3-04,-0,5 секунды.

Когда мы включаем режим обгона и находимся в пределах секунды от болида соперникам, то можем бороться с «Мерседесом», как-то выживая в этой борьбе, пусть и сильнее нагружая шины. Но на чистой трассе мы сразу начинаем проигрывать по паре десятых секунды с круга. Что мы и увидели сегодня. У «Мерседеса» есть явное преимущество на прямых и нам нужно работать над устранением этого отставания.

Нам нужно улучшать работу и двигателя внутреннего сгорания, хотя не стоит концентрироваться только на этом. Мы не ждем большого прогресса после внедрения директивы [касающейся измерений степени сжатия в двигателе], но ждем, что сможем сделать шаг вперед благодаря системе ADUO [позволяющей отстающим производителям дорабатывать двигатели].

При этом нам нужно улучшать и саму машину. Какого-то одного магического решения просто не существует. Нам нужно работать с шинами, улучшать аэродинамику, шасси, подвеску. Вообще все. Да, мы опережаем «Макларен» и «Ред Булл», но соперники тоже не собираются стоять на месте.

Пакет обновлений болида, который мы планировали подготовить к Гран-при Бахрейна, мы теперь привезем в Майами. Мы также будем заниматься и другими разработками [в условиях отмены двух Гран-при], так что, возможно, привезем «полтора» пакета обновлений болида», – рассказал Вассер.

Мучительно не хватает мощности . Мерседес за счет одних прямых выигрывает в районе 0,8 . Чтобы оказать на них давление и на равных конкурировать , а не только когда Мерседес хуже стартует и потом кругов 10 во всю прессенгуют и по итогу все равно проходят , нужно сбросить хотя бы полсекунды.
фура имеет шанс навязать мерсу борьбу в этом сезоне, я считаю
Не знаю насчёт шансов, но однозначно по 2 ГП (включая Спринт) -
Железяки в этом году гораздо лучше чем в прошлом.
Идут сейчас 2-ыми (хоть и всего 2 ГП прошло, да).
Но АМГ в этом году - как во времена Льюиса и Нико.
(Что/как Феррари со стартами удалось выиграть (хотя бы!) - это загадка.)
в Монако и Венгрии Феррари легко выиграют за счет трассы, могут еще в Барселоне выиграть. А вот на трассах с длинными прямыми, Мерседесы будут вне конкуренции
Ох, не загадывайте наперёд.
В Монако обязаны будто выиграть, да. Но на остальных трассах - вилами по воде. Возможно еще Сингапур. Надо обновляться и добавлять хотя бы 0,3-0,5 в гоночном темпе. Сейчас Мерседес выигрывает 0,8 примерно на круге в чистом воздухе.
На трассах с длинными прямыми все равно ловить будет нечего, мощность двигателя не отыграть, даже если они усовершенствуют болид так, что будут способны сражаться в условной Барселоне. Только если директива поможет с лета. Хотелось бы верить, что это ударит по Мерседесу, но думается, что если даже и так, то они лишат Феррари преимущество стартов.
В среднем, когда мерсы постоянно поочерёдно ставили бк фуры были медленнее на 08 - секунду. Вот это реальное отставание и никакие директивы и адуо, в ближайшие пару лет, не помогут
Может помочь новый двигатель только. Все будут ждать как скажется изменение методики измерения летом.
Надеюсь - пакет обновлений будет включать и изменяемую степень сжатия в двигле (уж не знаю/помню - как это наз-ся, что у АМГ сейчас).
А от ведь, блин - одними стартами, гонки не выигрываются.
В принципе скудерии нужно в первую очередь работать над износом шин, чтобы после 30-35 кругов они не проваливались по темпу от Мерседес. Старт у них лучший, движок видно что уступает 0.2-0.3 что не так много. Но конечно мощности много не бывает и над ней нужно также поработать. Но все-таки ключ в износе шин при плотной борьбе. Это было видно и в спринте и сегодня в гонке.
У Фур слово обновление всегда звучит опасно., так как иногда не ту сторону они))
