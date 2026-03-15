Кими Антонелли представили как Кими Райкконена на подиуме «Ф-1»

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли одержал свою первую карьеру в карьере, выиграв Гран-при Китая .

Когда 19-летний итальянец поднимался на верхнюю ступень подиума, его перепутали с Кими Райкконеном – чемпионом «Формулы-1» 2007 года в составе «Феррари », который завершил карьеру в конце сезона-2021.

«Из Италии – Кими Райкконен !» – произнес ведущий церемонии.

«Хм… Что-то тут не так? 😂» – написал «Мерседес» в соцсетях, выложив видео.

Антонелли заплакал после 1-й победы в «Ф-1»: «Спасибо «Мерседесу», который помог реализовать эту мечту»

Тото Вольфф: «Антонелли, Расселл, Хэмилтон и Боно на подиуме – один из лучших моментов в карьере. Переполняют эмоции»

Видео: соцсети команды «Мерседес»