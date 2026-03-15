Кими Антонелли представили как Кими Райкконена на подиуме «Ф-1»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал свою первую карьеру в карьере, выиграв Гран-при Китая.
Когда 19-летний итальянец поднимался на верхнюю ступень подиума, его перепутали с Кими Райкконеном – чемпионом «Формулы-1» 2007 года в составе «Феррари», который завершил карьеру в конце сезона-2021.
«Из Италии – Кими Райкконен!» – произнес ведущий церемонии.
«Хм… Что-то тут не так? 😂» – написал «Мерседес» в соцсетях, выложив видео.
Антонелли заплакал после 1-й победы в «Ф-1»: «Спасибо «Мерседесу», который помог реализовать эту мечту»
Тото Вольфф: «Антонелли, Расселл, Хэмилтон и Боно на подиуме – один из лучших моментов в карьере. Переполняют эмоции»
Видео: соцсети команды «Мерседес»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Все скучают по Райкконену!:)
Райкконен бы расстроился не во всех странах продадут бесстрашную воду. Следующий этап в Японии там как раз с 20 лет, подиум даже не отметить 😁
А я даже не заметила. Кими такой один, теперь ждём именно Райкконена младшего.
Китайцы, что с них взять - все на одно лицо.
