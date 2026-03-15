Кими Антонелли о ошибке в конце гонки: «Никогда нельзя расслабляться. Все могло сложиться хуже»

Антонелли назвал главный урок после победы в Шанхае.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли ответил, какой урок извлечет из первой в карьере победы на Гран-при Китая , вспомнив о выезде за пределы трассы незадолго до финиша.

«Уроков так много, но главный – никогда нельзя расслабляться. Сегодня все закончилось хорошо, но могло сложиться хуже. Нужно всегда оставаться сосредоточенным. Сегодня я оставил пространство для ошибок, и ошибка случилась.

И, конечно, необходимо сосредоточиться на том, чтобы правильно делать разные вещи – это касается процедур, прогрева шин, работы с резиной по ходу отрезка. Это был огромный урок. Кроме того, сегодня было очень холодно, а это лучший способ научиться сохранять покрышки в рабочем окне», – заявил итальянец.

