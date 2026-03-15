WRC. Кацута выиграл Ралли Кении – это первая победа японца в чемпионате мира
Кацута финишировал первым на Ралли Кении.
Пилот «Тойоты» Такамото Кацута одержал победу по итогам Ралли Кении.
Японец оказался на первой строчке после того, как в субботу сошла первая тройка в лице Оливера Сольберга, Элфина Эванса и Себастьяна Ожье (все трое – из «Тойоты»). и удержал лидерство до конца этапа, одержав первую победу в WRC в карьере.
Вторым в заехде оказался гонщик «Хендэ» Адриан Фурмо. Третье место занял пилот второй команды «Тойоты» Сами Паяри.
После третьего этапа WRC лидерство в личном зачете сохраняет Эванс (66 очков), вторым идет Сольберг (58 очков), третий – Кацута (55 очков).
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт WRC
