Льюис Хэмилтон: «По ощущениям могу сказать, что вернулся к своей лучшей форме»

Хэмилтон доволен своей формой в этом сезоне.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал о том, что доволен уровнем своих выступлений и тем, в какой форме находится в этом чемпионате.

На Гран-при Китая Хэмилтону удалось финишировать третьим – для Льюиса это стало первым попаданием на подиум с Гран-при Лас-Вегаса 2024 года.

«Да, по ощущениям я могу сказать, что вернулся к своей лучшей форме – как физически, так и психологически. И я считаю, что по-прежнему способен прибавлять. Зимой у меня был самый интенсивный и жесткий режим тренировок за долгое время, что, вероятно, напрямую связано с возрастом. Чем старше ты становишься – тем больше времени требуется для восстановления. Но я начал пользоваться новыми возможностями и инструментам.

Еще в середине прошлого сезона я старался как можно подробнее обсуждать все с инженерами, доносить до них то, что мне бы хотелось увидеть в новой машине, ведь за год до этого я не принимал вообще никакого участия в разработке болида.

И я очень благодарен ребятам за то, что многие из вещей, о которых я говорил, были услышаны. И это позволяет чувствовать большую сплоченность со всеми, ведь ты понимаешь, что в своей работе вы движетесь в одном направлении.

Думаю, я подошел к началу этого сезона с прежней уверенностью в своих силах, и я думаю, что сейчас мы действуем правильно. Я выкладывался, чтобы попасть на подиум. И надо сказать, что сейчас попасть на подиум стало сложнее, чем во многих случаях ранее по ходу моей карьеры. Это действительно непросто.

При этом соперники [из «Мерседеса»] очень быстры. Каким-то образом во вчерашней квалификации нам удалось подобраться к ним поближе. Но вот в гонке на данный момент мы уступаем «Мерседесу» где-то 0,4-0,5 секунды на круге. Чтобы отыграть такое отставание, понадобиться добиться большого прогресса – и в прижимной силе, и в эффективности шасси, и в мощности двигателя. Так что речь идет о крупном обновлении, над которым нам нужно работать. Однако я верю в ребят в Маранелло – как и в то, что отыграть такое отставание невозможно», – рассказал Хэмилтон.

