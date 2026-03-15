Льюис Хэмилтон: «По ощущениям могу сказать, что вернулся к своей лучшей форме»

Хэмилтон доволен своей формой в этом сезоне.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что доволен уровнем своих выступлений и тем, в какой форме находится в этом чемпионате.

На Гран-при Китая Хэмилтону удалось финишировать третьим – для Льюиса это стало первым попаданием на подиум с Гран-при Лас-Вегаса 2024 года.

«Да, по ощущениям я могу сказать, что вернулся к своей лучшей форме – как физически, так и психологически. И я считаю, что по-прежнему способен прибавлять. Зимой у меня был самый интенсивный и жесткий режим тренировок за долгое время, что, вероятно, напрямую связано с возрастом. Чем старше ты становишься – тем больше времени требуется для восстановления. Но я начал пользоваться новыми возможностями и инструментам.

Еще в середине прошлого сезона я старался как можно подробнее обсуждать все с инженерами, доносить до них то, что мне бы хотелось увидеть в новой машине, ведь за год до этого я не принимал вообще никакого участия в разработке болида.

И я очень благодарен ребятам за то, что многие из вещей, о которых я говорил, были услышаны. И это позволяет чувствовать большую сплоченность со всеми, ведь ты понимаешь, что в своей работе вы движетесь в одном направлении.

Думаю, я подошел к началу этого сезона с прежней уверенностью в своих силах, и я думаю, что сейчас мы действуем правильно. Я выкладывался, чтобы попасть на подиум. И надо сказать, что сейчас попасть на подиум стало сложнее, чем во многих случаях ранее по ходу моей карьеры. Это действительно непросто.

При этом соперники [из «Мерседеса»] очень быстры. Каким-то образом во вчерашней квалификации нам удалось подобраться к ним поближе. Но вот в гонке на данный момент мы уступаем «Мерседесу» где-то 0,4-0,5 секунды на круге. Чтобы отыграть такое отставание, понадобиться добиться большого прогресса – и в прижимной силе, и в эффективности шасси, и в мощности двигателя. Так что речь идет о крупном обновлении, над которым нам нужно работать. Однако я верю в ребят в Маранелло – как и в то, что отыграть такое отставание невозможно», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
44 сегодня явно лучше работал с резиной. Особо не жестил в маневрах, а после некоторых сражений отставал и возвращал нормальную температуру резины. Было видно это. Подиум заслуженный
Льюис хорош. Я думал когда его Шарль прошел то все уедит. Да и регламент неплох, немного подшаманить. Обгоны как будто мото gp смотришь. Команды еще если бы подтянулись к друг другу классно было бы смотреть.
Ответ Boss baby
На счёт мото gp, да есть сходство
Если обратили внимание, то у Хэма заряд батарей всегда больше был чем у Леклера
Ответ Рафаэль Махмутов_1117084308
я тоже заметил. полагаю Льюису повезло с регламентом, жёсткие торможения позволяют хорошо заряжать батарею, а это фишка его пилотажа всегда была.
Наверное все фанаты постарше болели за Льюиса и были очень рады его выступлению. Меня давно так не радовала его гонка
Когда под задницей вторая машина и нет конкуернтов форма сразу приходит)
Рад за хема... Хотел бы конечно чтоб он взял 8 титул
Ответ макс Жуков
8 он взял в 2021 году
Ответ Яйцаголовый Алонсо
По сути это да. Но конечно повезло Максу с Сейф каком, и спорном решением судьи продолжить гонку. А так хем должен был брать 8 титул, он был лучше во всей гонке
Отличная гонка от Льюиса, как и спринт и Австралия, надеюсь и дальше продолжит в том же духе и сможем и победу увидеть в этом сезоне, помню тут в межсезонье была про него статья от какого-то местного "эксперта" как Льюису не должен подойти новый регламент)
Всего то надо был новый регламент, лишив Леклера и Тапка возможности показывать скилл и вуаля, Люся не пенсионер, а молодой и перспективный гонщик)
Верю в ребят из Маранелло и верю в то, что отставание отыграть невозможно? Это как?
