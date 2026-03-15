Джордж Расселл: «Ждал аварии Хэмилтона и Леклера, но они почему-то не столкнулись»

Расселл ждал аварии между Хэмилтоном и Леклером.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о скорости «Феррари» после второго места на Гран-при Китая , а также прокомментировал противостояние гонщиков Скудерии Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера .

«Опять же, «Феррари» очень сильно осложнила мне жизнь. Три гонки, и в каждом из трех случаев она вырывается вперед. Но мне показалось, что гонка вышла достаточно хорошей, и я вернулся на вторую позицию.

Затем немного не повезло с машиной безопасности, и то, что я выехал позади Колапинто и Окона , снизило мои шансы. Но, учитывая все, что случилось в этот уик-энд и в квалификации, второе место – очень приличный результат.

Я просто ждал аварии [двух «Феррари»], но они почему-то не столкнулись. Это один из самых агрессивных примеров борьбы, которую я видел за последнее время. Если бы я не пытался выиграть, то наслаждался бы этим сражением, но, конечно, я видел, что в эти моменты Кими [Антонелли] отрывался, что немного раздражало.

Но «Феррари» определенно быстра. Она быстрее нас в поворотах и медленнее на прямых, что лишь осложняло ситуацию. Непросто было обогнать обоих пилотов в одном и том же месте.

Пока что у нас преимущество, однако нельзя воспринимать его как должное – мы знаем, что какие-то вещи будут меняться в ближайшие месяцы. Гонка обновлений в разгаре, и посмотрим, как все сложится», – заявил лидер сезона на пресс-конференции после гонки.

