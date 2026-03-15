  • Джордж Расселл: «Ждал аварии Хэмилтона и Леклера, но они почему-то не столкнулись»
Джордж Расселл: «Ждал аварии Хэмилтона и Леклера, но они почему-то не столкнулись»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о скорости «Феррари» после второго места на Гран-при Китая, а также прокомментировал противостояние гонщиков Скудерии Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.

«Опять же, «Феррари» очень сильно осложнила мне жизнь. Три гонки, и в каждом из трех случаев она вырывается вперед. Но мне показалось, что гонка вышла достаточно хорошей, и я вернулся на вторую позицию.

Затем немного не повезло с машиной безопасности, и то, что я выехал позади Колапинто и Окона, снизило мои шансы. Но, учитывая все, что случилось в этот уик-энд и в квалификации, второе место – очень приличный результат.

Я просто ждал аварии [двух «Феррари»], но они почему-то не столкнулись. Это один из самых агрессивных примеров борьбы, которую я видел за последнее время. Если бы я не пытался выиграть, то наслаждался бы этим сражением, но, конечно, я видел, что в эти моменты Кими [Антонелли] отрывался, что немного раздражало.

Но «Феррари» определенно быстра. Она быстрее нас в поворотах и медленнее на прямых, что лишь осложняло ситуацию. Непросто было обогнать обоих пилотов в одном и том же месте.

Пока что у нас преимущество, однако нельзя воспринимать его как должное – мы знаем, что какие-то вещи будут меняться в ближайшие месяцы. Гонка обновлений в разгаре, и посмотрим, как все сложится», – заявил лидер сезона на пресс-конференции после гонки.

Схватка Хэмилтона и Леклера затмила доминирование «Мерседеса» – рубились словно за титул

Опубликовал: Михаил Ширяев
Расселл заслуженно самый гнилой гонщик на стартовой решетке)
Ответ Onix21
А представьте что Кими начнет штамповать победы, что будет с принцессой, там же столько нытья начнётся
Ответ Onix21
А чё он сделал ?
Борьба была чистая, респект обоим.
Этот сударь поставил целю своей жизни выбесить всё фан сообщество в этом сезоне, уважаю за целеустремлённость, конечно, но цель эта, мягко говоря, не выглядит благородной
Ответ Главный глор Глимта
Победителей всегда будут хейтить. Даже Ландо хейтили, хотя сложно про него плохое сказать. А Джордж точно доказал, что у него есть талант достойный чемпиона. Надеюсь, возьмет в этом году он свое, ну или чудом у Феррари выйдет.
Ответ voroninboris
Ни того, ни другого не отрицаю, но у Джорджа характер всегда был такой, что он превратится в красную тряпку при любом удобном случае. И он этому не мешает. Понятно, что это в целом ещё и неплохо с эмоциональной точки зрения для спорта (с Маками так не особо выходило, искали каждый случай, чтобы начать их за "личность и характер" хейтить), но да - Джордж умеет бесить и он будет это делать, притом специально тоже
одно дело когда я такое в каментах пишу, другое дело читать это в офиц. интервью гонщика.... хм, странно)
Ответ Подельман Кесельмана
Я искренне не понимаю, почему все ненавидели Норриса. Когда тут Рассел такую дичь выдает.. Хотя как бы давно уже понятно, что за человек.
Ответ Stanislav Babushkin
мне и норрис не нра, и рассел. но по разным причинам
А гнус опять ждёт чьих-то аварий - в прошлом году он ждал столкновения Норриса и пиастри

Что за гнусный типок😆😆😆
А помните времена, когда Джордж ездил в Уильямс, его все жалели и ругали Тото Вольффа, что он не меняет Боттаса на Рассела? Тогда ещё многие говорили о том, что надеются, что этот талантливый гонщик однажды станет чемпионом.
Кажется теперь настроения многих поклонников Формулы-1 немного поменялись😅
Ответ limitforever
Да, аутсайдеров всегда проще поддерживать, вот Норриса в прошлом сезоне все хейтили, а как Макларен выпал из борьбы за титул никому и дела до него нет, даже пожалеть можно
>> Она быстрее нас в поворотах и медленнее на прямых.

А вот это интересно - Ландо тоже говорил, что Феррари быстрее в поворотах - так что есть шанс на интересный чемпионат после 1го июня/ADUO/внедрения вращающегося заднего антикрыла
Ответ akaAzazello
Это показывали в квале. Феррари быстрее мерса на 0,5 секунды в медленных поворотах. Если бы не лютое превосходство на прямых (0,8-1 секунды), ещё бы поспорить можно было, у кого самовоз. Сам жду что будет по моторам (правила, эволюция). Отставание по двиглу нагнать можно. А вот научить машину валить в медленных поворотах нельзя, только перестраивать.
Ответ drow elf
Sky показывает только цифры по отметкам.

На графиках всё не так однозначно - (это графики со спринта - с гонки пока нет) https://x.com/Ccuny79/status/2032502157761511494
Понятно, шуткует
Но вот я защищал его в том году и особо хейте на понимал (тот же Макс аналогично ноет и жалуется на других порой)
Но звание подлого Джорджа я потихоньку понимаю. В мелочах и не только проявляется все же
Ответ King_X
Макс это делает на трассе(как и все по ходу гонки), этот гнус уже не на эмоциях говорит, а то и к судьям бегает
Ответ Scorpio
Макс к Киминелли даже после того, как мелкий его с трассы вынес сам пришёл и фактически успокоил, типа "бывает, делай вот так и вот так и нормально будет". А этот даже на подиуме не скрывал злости.
М-да... Роскошный Джордж - самый милый парнишка пелотона...
Ох уж эти англичане
Лошади или быки – в какую команду «Ф-1» вас бы взяли?
вчера, 18:00Тесты и игры
Эстебан Окон о контакте с Колапинто: «Приношу Франко извинения, беру ответственность на себя»
вчера, 17:05
Занимающееся делами Колапинто агентство – о контакте Франко с Оконом: «Просим фанатов не угрожать Эстебану смертью!»
вчера, 16:44
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»
вчера, 15:56
Оливер Бермэн: «Наблюдал за борьбой двух «Феррари». Чтобы их пройти, потребовалось бы чудо»
вчера, 15:19
Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
вчера, 14:55
Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
вчера, 14:31
Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
вчера, 14:31
Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
вчера, 14:15
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
вчера, 14:01
