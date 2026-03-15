Пьер Гасли: «Бороться с Ферстаппеном непросто. Было приятно его нагонять»

Гасли высказался об итогах гонки в Шанхае.

«Я очень доволен набранными очками. Мы провели очень хороший уик-энд, начиная с квалификации к спринту. Я начал гонку с 7-й позиции и провел очень хороший старт.

Сперва у нас все шло хорошо. Затем мы оказались в непростом положении из-за появления машины безопасности. У нас был отличный гоночный темп, но бороться с другими в середине гонки оказалось непросто. Я потерял много времени.

Макс [Ферстаппен] и [Оливер] Бермэн оторвались от остальных. После в конце гонки я выкладывался на 3000 процентов. Мне удалось вернуться в борьбу, я был очень близок к тому, чтобы догнать Бермэна. Предпочел бы финишировать 5-м – думаю, у нас были шансы. Есть еще пара вещей, с которыми нужно разобраться.

Во время рестарта после сэйфти-кара у меня не осталось энергии – вот почему, как только мы пересекли черту, Бермэн меня прошел. В любом случае 6-е место – хорошее начало.

Бороться с Максом было непросто – но это ожидаемо. Я посмотрю запись, но это гонки. Я готовился обогнать его [прежде чем Ферстаппен сошел из-за технических проблем]. Очень приятно нагонять Макса . Думаю, было бы весело, если бы мы продолжили бороться», – сказал Гасли .

