3

Пьер Гасли: «Бороться с Ферстаппеном непросто. Было приятно его нагонять»

Гасли высказался об итогах гонки в Шанхае.

Пилот «Альпин» поделился мнением о 6-м месте на Гран-при Китая.

«Я очень доволен набранными очками. Мы провели очень хороший уик-энд, начиная с квалификации к спринту. Я начал гонку с 7-й позиции и провел очень хороший старт.

Сперва у нас все шло хорошо. Затем мы оказались в непростом положении из-за появления машины безопасности. У нас был отличный гоночный темп, но бороться с другими в середине гонки оказалось непросто. Я потерял много времени.

Макс [Ферстаппен] и [Оливер] Бермэн оторвались от остальных. После в конце гонки я выкладывался на 3000 процентов. Мне удалось вернуться в борьбу, я был очень близок к тому, чтобы догнать Бермэна. Предпочел бы финишировать 5-м – думаю, у нас были шансы. Есть еще пара вещей, с которыми нужно разобраться.

Во время рестарта после сэйфти-кара у меня не осталось энергии – вот почему, как только мы пересекли черту, Бермэн меня прошел. В любом случае 6-е место – хорошее начало.

Бороться с Максом было непросто – но это ожидаемо. Я посмотрю запись, но это гонки. Я готовился обогнать его [прежде чем Ферстаппен сошел из-за технических проблем]. Очень приятно нагонять Макса. Думаю, было бы весело, если бы мы продолжили бороться», – сказал Гасли.

Первая победа Антонелли, ужасы в «Макларене» и страдания Ферстаппена: быстрые мысли об «Ф-1» в Китае
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoHebdo
logoПьер Гасли
Гран-при Китая
logoФормула-1
logoОливер Бермэн
logoАльпин
logoМакс Ферстаппен
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пьер великолепную гонку провел как и квалификацию. Еще бы 3-4 круга и достал бы Хаас. Молодец.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Феррари» проведет обкатку болида в Монце в апреле для тестирования новинок
вчера, 19:32
Джолион Палмер: «В Бахрейне болид «Уильямса» был даже тяжелее прошлогодней машины. Это что-то невообразимое»
вчера, 19:09
Лоренс Стролл начал поиски нового руководителя для «Астон Мартин»
вчера, 18:15
Кристиан Даннер: «Уверен, Ферстаппен не утратит интереса к «Формуле-1»
вчера, 17:28
«Феррари» уступает «Мерседесу» 20-25 л.с. на высоких оборотах (Autosport)
вчера, 17:15
Тото Вольфф: «Расселл все еще немного быстрее Антонелли»
вчера, 16:37
Жак Вильнев: «У Окона не остается путей к отступлению»
вчера, 16:28
«Феррари» продолжит тесты уникального заднего антикрыла в Японии (Autosport)
вчера, 15:52
Тото Вольфф: «Многие «стервятники» придут за Антонелли и попытаются повлиять на его карьеру»
вчера, 14:55
Аяо Комацу: «Это невероятно. «Хаасу» удалось в равной борьбе победить «Ред Булл»
вчера, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем