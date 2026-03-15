Питер Боннингтон о подиуме с Хэмилтоном и Антонелли: «Трогательно. Словно воссоединение музыкальной группы»

Боно отреагировал на подиум с Хэмилтоном и Антонелли в Шанхае.

Питер «Боно» Боннингтон высказался о том, что поднялся на подиум вместе с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном после Гран-при Китая .

Боннингтон является гоночным инженером Антонелли, а до этого долгие годы работал с Хэмилтоном.

«Это здорово, жаловаться не могу. Льюис на подиуме вместе с Кими – вот это момент. Момент, которым я буду дорожить. Словно воссоединение музыкальной группы. Только мы не музыкальная группа – не знаю, какую аналогию привести. Но это было по-настоящему приятно, по-настоящему трогательно. А Льюис остается великим спортсменом, как и всегда», – сказал Боно.

Специалист сообщил о разнице в работе с двумя пилотами:

«Ситуация совершенно противоположная, если сравнивать с Льюисом. Я знал, о чем он думал, знал, что ему нужно сообщить.

А с Кими я поначалу, скажем так, не знал, чего он не знает. Пришлось вспоминать многие вещи, которые я воспринимал как должное, так что для меня это был целый процесс. С Кими совершенно другая атмосфера: он все еще так молод, но при этом полон энергии, ему нравится собирать всех вокруг. Он всегда готов пошутить, но в то же время знает, когда нужно сосредоточиться и как следует поработать.

Кими во многом полагается на меня, потому что в этой паре я опытный, а он молодой. Мы работаем по-разному, и я в некотором плане обучаю его, провожу его шаг за шагом по пути к чемпионству. И он только что сделал первый шаг – нам надо продолжать постепенно прибавлять.

Много-много лет назад я прочитал книгу о правиле 10 000 часов. И начал по-настоящему верить в это: мол, все мы можем достичь высокого уровня, если достаточно потрудиться.

Но когда встречаешь гонщиков вроде Михаэля [Шумахера], вроде Льюиса, то понимаешь: нет, на самом деле у них изначально есть лишняя десятая или две. У Кими тоже есть эта десятая или две».

Тото Вольфф: «Антонелли, Расселл, Хэмилтон и Боно на подиуме – один из лучших моментов в карьере. Переполняют эмоции»

Хэмилтон завоевал первый подиум за «Феррари» через год после ухода из «Мерседеса»