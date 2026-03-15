Шарль Леклер: «Очень рад, что регулярно могу сражаться с «Мерседесом» вместе с Хэмилтоном»

Леклера радует борьба с Хэмилтоном.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Китая , отметив, что он рад возможности бороться с Льюисом Хэмилтоном за самые высокие места.

В прошедшей гонке Леклер проиграл Хэмилтону сражение за место на подиуме.

«Льюис очень быстр с самого старта этого сезона, это стало ясно сразу. Он был быстр и в прошлом году, но те болиды были совсем другими по своему поведению. Здорово, что сейчас обе наши машины конкурентоспособны. Ведь в условиях нового регламента важна каждая деталь, которая дает даже минимальное преимущество. И я очень рад тому, что регулярно могу сражаться с «Мерседесом » вместе с Льюисом.

Единственный негативный момент в нынешнем положении «Феррари » — это очень большое отставание от «Мерседеса». Например, как раз в такой день как сегодня можно наглядно увидеть, насколько далеко на самом деле находятся пилоты «Мерседеса» в сравнении со всеми остальными. Так что нам нужно продолжать работать.

Соперники из «Мерседеса» очень сильны. При этом, как я уже неоднократно говорил, в этом году, как мне кажется, очень многое будет зависеть от темпов развития болидов по ходу сезона. Но «Мерседес» очень силен и является главным фаворитом. Если нам каким-то образом удастся перевернуть ситуацию по ходу сезона – это станет впечатляющим достижением», – рассказал Леклер.

Схватка Хэмилтона и Леклера затмила доминирование «Мерседеса» – рубились словно за титул