Шарль Леклер: «Очень рад, что регулярно могу сражаться с «Мерседесом» вместе с Хэмилтоном»

Леклера радует борьба с Хэмилтоном.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Китая, отметив, что он рад возможности бороться с Льюисом Хэмилтоном за самые высокие места.

В прошедшей гонке Леклер проиграл Хэмилтону сражение за место на подиуме.

«Льюис очень быстр с самого старта этого сезона, это стало ясно сразу. Он был быстр и в прошлом году, но те болиды были совсем другими по своему поведению. Здорово, что сейчас обе наши машины конкурентоспособны. Ведь в условиях нового регламента важна каждая деталь, которая дает даже минимальное преимущество. И я очень рад тому, что регулярно могу сражаться с «Мерседесом» вместе с Льюисом.

Единственный негативный момент в нынешнем положении «Феррари» — это очень большое отставание от «Мерседеса». Например, как раз в такой день как сегодня можно наглядно увидеть, насколько далеко на самом деле находятся пилоты «Мерседеса» в сравнении со всеми остальными. Так что нам нужно продолжать работать.

Соперники из «Мерседеса» очень сильны. При этом, как я уже неоднократно говорил, в этом году, как мне кажется, очень многое будет зависеть от темпов развития болидов по ходу сезона. Но «Мерседес» очень силен и является главным фаворитом. Если нам каким-то образом удастся перевернуть ситуацию по ходу сезона – это станет впечатляющим достижением», – рассказал Леклер.

Схватка Хэмилтона и Леклера затмила доминирование «Мерседеса» – рубились словно за титул

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
Сказал по факту, но может феры и выстрелят, один остался(
На длинной дистанции в гонке нет никакой борьбы с Мерседесом.
Между собой Леклер и Хэм могут зацепиться, это да
Ответ Onix21
На длинной дистанции в гонке нет никакой борьбы с Мерседесом. Между собой Леклер и Хэм могут зацепиться, это да
это может поменяться
Ответ Onix21
На длинной дистанции в гонке нет никакой борьбы с Мерседесом. Между собой Леклер и Хэм могут зацепиться, это да
Да, пока только сколько то первых кругов, либо на рестарте. В долгую пока вообще без шансов. Возможно позже смогут реально бороться за победы.
Шанс на победу только при двух сходах Мерседеса. Очень разные машины
пока что в хорошего парня играет, до поры до времени. если пойдет реальная заруба за чашку, обострение с сэром неизбежно
