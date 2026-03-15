Макс Ферстаппен: «Сильная грануляция покрышек, ужасный темп, ужасные настройки, никакого сцепления с трассой в поворотах»

Ферстаппен разочарован работой болида в Китае.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Китая , рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу уик-энда.

Ферстаппен не сумел добраться до финиша гонки – он был вынужден досрочной вернуться в боксы и сойти с дистанции из-за поломки системы охлаждения батареи ERS.

«Понятно, что большой проблемой стал старт – как и вчера [в спринте]. Да и в остальной гонке все было так же, как вчера – сильная грануляция покрышек, ужасный темп, ужасные настройки, никакого сцепления с трассой в поворотах.

Проблемы на старте? Ну, в Мельбурне просто не работала батарея, здесь проблема повторилась – и в спринте, и в гонке. У машины просто не было мощности. Как только я отпустил сцепление, двигатель просто не сработал. Я никогда и не думал, что [сейчас] у меня есть хотя бы отдаленные шансы побороться с «Мерседесом», но в этот уик-энд все было особенно плохо.

В целом меня не удивляет, что по скорости мы не можем сравниться с «Мерседесом», «Феррари», да и «Маклареном». Но в этот уик-энд все сложилось особенно печально. Надеюсь, со временем мы наберемся уверенности. После этапа в Японии [учитывая отмены гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии] у нас будет несколько недель, чтобы сосредоточиться на работе над машиной. Я знаю, что мы все разочарованы и все стремимся исправить ситуацию. Может быть, уик-энд в Японии пройдет немного лучше», – рассказал Ферстаппен.

Первая победа Антонелли, ужасы в «Макларене» и страдания Ферстаппена: быстрые мысли об «Ф-1» в Китае