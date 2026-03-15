Макс Ферстаппен: «Сильная грануляция покрышек, ужасный темп, ужасные настройки, никакого сцепления с трассой в поворотах»

Ферстаппен разочарован работой болида в Китае.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Китая, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу уик-энда.

Ферстаппен не сумел добраться до финиша гонки – он был вынужден досрочной вернуться в боксы и сойти с дистанции из-за поломки системы охлаждения батареи ERS.

«Понятно, что большой проблемой стал старт – как и вчера [в спринте]. Да и в остальной гонке все было так же, как вчера – сильная грануляция покрышек, ужасный темп, ужасные настройки, никакого сцепления с трассой в поворотах.

Проблемы на старте? Ну, в Мельбурне просто не работала батарея, здесь проблема повторилась – и в спринте, и в гонке. У машины просто не было мощности. Как только я отпустил сцепление, двигатель просто не сработал. Я никогда и не думал, что [сейчас] у меня есть хотя бы отдаленные шансы побороться с «Мерседесом», но в этот уик-энд все было особенно плохо.

В целом меня не удивляет, что по скорости мы не можем сравниться с «Мерседесом», «Феррари», да и «Маклареном». Но в этот уик-энд все сложилось особенно печально. Надеюсь, со временем мы наберемся уверенности. После этапа в Японии [учитывая отмены гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии] у нас будет несколько недель, чтобы сосредоточиться на работе над машиной. Я знаю, что мы все разочарованы и все стремимся исправить ситуацию. Может быть, уик-энд в Японии пройдет немного лучше», – рассказал Ферстаппен.

Добро пожаловать. Когда раньше объезжал всех ботов по рельсам вот это было дело. А теперь и сам один из них. И никакие кубки и рекорды бонусов на трассе не дают.
Нравится смотреть подобные "гонки"?
>>В целом меня не удивляет, что по скорости мы не можем сравниться с «Мерседесом», «Феррари», да и «Маклареном».

Надо ставить реалистичные цели - догнать Хаас и его 1го пилота Олли ;)
Как говорил классик - чендж ю **** кар
Посмотрим на Феррари, когда их сожрут и Маки и Ауди)
им бы для начала научиться в гонках финишировать
Как расцвело РБ без Хорнера ! Да Макс ?
А если бы РБ поехали, ты бы писал что на багаже Хорнера? Лол)
Они пишут ради написать . Ни Макс ни кто другой из Ф1 это не прочитает . Такой монолог получается , ради того чтобы раздражать фанатов тапка. А еще там ясно , что отсутствует глобальное понимание Ф-1 как спорта в целом . Так что забей .
Я же просто вопрос задал, если бы ты ответил да, было бы все понятно
Макс в пролёте в этом сезоне лучший результат будет если займет 5 место в общем зачете и то не факт
