  • Тото Вольфф: «Кошмар для Ферстаппена, «Ред Булл» ужасен в управлении. Но даже Максу было бы интересно перед телевизором»
Тото Вольфф: «Кошмар для Ферстаппена, «Ред Булл» ужасен в управлении. Но даже Максу было бы интересно перед телевизором»

Вольфф назвал кошмаром условия, в которых оказался Ферстаппен.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф посочувствовал пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который продолжает критиковать болиды «Формулы-1» 2026 года.

В то же время Тото призвал оценить ситуацию с точки зрения болельщиков.

«Настоящий кошмар для Макса. Если посмотреть на его онборд с вчерашней квалификации, машина просто ужасна в управлении.

Это видно, но ситуация во многих других командах иная. Если рассуждать о зрелищности, считаю, сегодня была хорошая борьба между «Феррари» и «Мерседесом». Много обгонов.

Мы все были частью «Формулы-1», где обгонов не было – буквально. Иногда мы слишком ностальгируем по старым добрым временам. Но, на мой взгляд, продукт сам по себе хороший. Мы также видели борьбу в средней группе. Это плюс.

Что касается точки зрения пилота и смелости на квалификационном круге – это другой вопрос. Конечно, гонщику вроде Макса, который привык атаковать по полной, тяжело смириться с поднятием ноги с педали газа. Я бы сказал, однако, что особенности конкретного болида усугубляют проблему. А если сидишь перед телевизором или перед экраном, уверен, даже Максу было бы интересно следить за борьбой в группе лидеров.

Было бы здорово квалифицироваться, атакуя по полной, но посмотрите на реакцию фанатов, на то, как они приветствуют обгоны, а также на отклики в социальных сетях от молодых болельщиков. Подавляющему большинству зрителей всех возрастов нравится «Ф-1» в настоящий момент.

Всегда можно поработать над улучшениями, но сейчас все показатели, все данные говорят, что люди в восторге. И я общался со Стефано [Доменикали] – он тоже это говорит. Так что речь о том, что управление машинами для некоторых гонщиков стало не самым приятным», – порассуждал австриец.

Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»

«Формулу-1» все чаще сравнивают с «Формулой E». Обоснованно?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Думаю и остальные привыкнут. Ф1 никогда не была про то, что можно педаль в пол и всю гонку так. И управлять шинами надо было, и коробки были механические, и бензин бывало заканчивался. Это всегда смесь гоночного интеллекта, адаптивности и умения работать с техникой и понимать ее.
Троло Вольф.
Так, нам всем говорят, что мы все в восторге, а мы и не знали
