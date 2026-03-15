Карлос Сайнс: «Доволен 9-м местом, но у «Уильямса» слишком много проблем»
Пилот «Уильямса» прокомментировал 9-е место на Гран-при Китая, на котором финишировал после прорыва с 17-й строчки.
«Мы все сделали правильно – и за счет этого в конце концов оказались на 9-й позиции. Если бы вы спросили меня об этом перед гонкой, то я бы посчитал, что у нас очень мало шансов на такой результат.
Я хорошо оборонялся против Франко Колапинто, используя синие флаги [которые показывают отстающим на круг], применяя обгонный режим и пытаясь сдержать Франко на свежем «медиуме», в то время как у меня был очень изношенный комплект. Я доволен.
Мы знаем, что машина слишком медленная по сравнению с нашими желаниями. Отчасти это связано с весом – но мы понимаем, как его снизить. Также – и это очень важно – нам не хватает прижимной силы. Нужно это улучшить. Еще наш болид не отличается надежностью. Опять же, Алекс [Албон] сегодня не смог стартовать. Так что нужно сделать шаг вперед – у нас слишком много проблем в слишком многих областях», – сказал Сайнс.
