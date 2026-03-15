Фредерик Вассер о Хэмилтоне и Леклере: «Такая борьба идет на пользу и команде, и «Ф-1» в целом»

В «Феррари» довольны борьбой своих пилотов.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Китая , отметив, что в команде остались вполне довольны тем, как Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер активно сражались друг с другом за третье место в гонке.

«Я доверяю нашим пилотам. Да, это всегда непросто, потому что вам трудно остановить ваших гонщиков. Да и мне самому не хочется просить их «заморозить» позиции, поскольку это было бы просто нечестно. Они настоящие профессионалы и отлично справились. Такая борьба идет на пользу и команде, и «Формуле-1» в целом. И я бы предпочел, чтобы их борьба велась подобным образом и в дальнейшем.

Для Льюиса первый подиум [в составе «Феррари »] – это важный шаг вперед. Это первый подиум, это важно. Уверен, это поможет нам вернуться. Следующая цель – «Мерседес». Хотя нам нужно смотреть правде в глаза – в целом мы провели хороший уик-энд, но «Феррари» по-прежнему сильно отстает от «Мерседеса», чье преимущество составляет где-то 0,4-0,5 секунды на круге, а это много.

Мы работаем не только над улучшением силовой установки, но и вообще всех областей болида. Улучшить двигатель сложнее, ведь пока не заработало правило ADUO (возможность отстающим производителям доработать свои двигатели) конфигурации силовых установок «заморожены». Но мы сделаем все возможное. Хотя понятно, что мы не сможем найти одно решение, которое магическим образом позволит разом отыграть 0,5 секунды. Скорее мы найдем пять решений, каждое из которых поможет отыграть по 0,1 секунды», – рассказал Вассер.

