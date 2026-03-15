Гран-при Катара MotoGP перенесен на ноябрь из-за конфликта на Ближнем Востоке

MotoGP сообщила о переносе Гран-при Катара , который был намечен на 12 апреля, из-за «геополитической ситуации» на Ближнем Востоке.

Гонка состоится 8 ноября. Два последних этапа сезона пройдут на неделю позже, чем планировалось: Гран-при Португалии перенесен на 22 ноября, Гран-при Валенсии – на 29 ноября. На остальные уик-энды перестановки не повлияли.

Таким образом, в MotoGP образовался перерыв в четыре недели между Гран-при США (29 марта) и Гран-при Испании (26 апреля).

