Тото Вольфф: «Антонелли, Расселл, Хэмилтон и Боно на подиуме – один из лучших моментов в карьере. Переполняют эмоции»

Вольфф назвал подиум в Шанхае одним из самых ярких моментов в «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф эмоционально отреагировал на подиум после Гран-при Китая .

Первые два места заняли подопечные Вольффа Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл , третьим стал экс-пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон , выступающий за «Феррари». Приз конструктору-победителю получил Питер «Боно» Боннингтон – гоночный инженер Антонелли, много лет работавший с Хэмилтоном.

«Я давно в «Формуле-1», но этот подиум, пожалуй, один из лучших моментов за всю карьеру.

Три пилота и посередине Боно, который работал с Льюисом целую вечность, а потом взялся за Кими и сделал его тем гонщиком, которым он является сегодня…

Откровенно говоря, меня редко переполняют эмоции, но сейчас именно такой момент», – заявил Тото.

Хэмилтон завоевал первый подиум за «Феррари» через год после ухода из «Мерседеса»

Антонелли заплакал после 1-й победы в «Ф-1»: «Спасибо «Мерседесу», который помог реализовать эту мечту»