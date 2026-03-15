  • Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»
Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»

Ферстаппен вновь раскритиковал новые болиды «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам Гран-при Китая в очередной раз выступил с резкой критикой того, как работают новые болиды, оснащенные гибридными двигателями, и насколько сильно это вредит гоночной составляющей «Формулы-1».

По словам Ферстаппена, нынешние гонки, обгоны в которых в основном происходят благодаря использованию электрического заряда батареи, больше похожи на компьютерные игры:

«Это ужасно. Если кому-то нравятся такие гонки – тогда вы не понимаете, что такое настоящие гонки. Никакого удовольствия. Будто играешь в Mario Kart (серия компьютерных игр). Это не гонки. Проезжаешь мимо соперника на ускорении [от электрического заряда батареи], запас батареи истощается, и на следующей прямой соперники точно так же обгоняют тебя обратно. Лично на мой взгляд, это просто какая-то шутка».

Ферстаппена спросили, могут ли такие гонки нравиться зрителям, если они будут видеть интересную борьбу за победы:

«Ну, сейчас побеждают только Кими [Антонелли] и Джордж [Расселл], так? Не сказать, что там есть большое разнообразие. Они намного быстрее всех остальных команд. Лишь «Феррари» иногда удается побороться за счет их отличных стартов. Но их хватает буквально на несколько кругов, после чего вся борьба [за победу] заканчивается.

Но да, как я уже сказал, это не имеет ничего общего с настоящими гонками. И я бы говорил то же самое, даже если бы сейчас побеждал. Потому что мне не безразлично то, какими получаются сами гонки. И дело не в моем текущем положении в чемпионате».

По словам Ферстаппена, ему жаль того, что переход на новый технический регламент с атмосферными двигателями V8, который активно обсуждается, произойдет минимум через 4 года:

«Думаю, что они [руководство «Ф-1»] должны понимать позицию гонщиков. И я сейчас говорю от лица большинства пилотов. Да, некоторые будут говорить, что все отлично – потому что сейчас они выигрывают гонки. И это нормально. Когда у гонщика есть преимущество, зачем ему добровольно от него отказываться? Ведь никогда не знаешь, когда ты в следующий раз окажешься за рулем хорошей машины.

Но если говорить о мнении большинства гонщиков, то да, нынешние гонки – это не то, что хотим видеть как мы, так и настоящие фанаты «Формулы-1». Возможно, кому-то из болельщиков и нравится это, но тогда они не понимают, что такое настоящие гонки. Надеюсь, мы избавимся от этих болидов как можно быстрее».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
Гран-при Китая
Количество обгонов есть, качества нет. Кроме начала гонки дальше идёт тупо доезжаловка. Но теперь ещё и действия,которые противоречат духу формулы 1. Какое-то позорище,а не регламент( пока что)
А раньше не доезжали?)) Вот когда в прошлом году, где после 2/3 гонки вообще никогда ничего не происходило
Мне тоже не нравится. Была когда-то норм тема с открыванием/закрыванием антикрыла. Физика и аэродинамика. Оптимальный вариант, на мой взгляд. Нет, надо было батарейку засунуть. Теперь я не понимаю, это гонки или меряние зарядками.
с другой стороны, с этого открывания/закрывания и начался весь цирк с правилами "тут можно, тут не можно"
Надо вернуться к истокам - машина, гонщик, трасса и всё!
Не, обгонять-то надо. Откр/закр антикрыло - норм, ничего лишнего и читерского.
3 сезона упивался самовозом без борьбы, с отрывами, позволяющими провести бесплатный пит-стоп ради очередного "ненужного рекорда", а теперь говорит, что борьбы не хватает. Ни разу не лицемерие.
Ты хоть читать научись до конца абзаца. Борьбы хватает, но она максимально искусственная
Этот персонаж ни читать, ни считать, похоже, не умеет.
Макс префаером убил комменты в стиле "посмотрели бы, что бы ты говорил будь у тебя самовоз" 😁
Он это гипотетически только говорит
Кажется, был бы на первом, то выдавал бы комменты "не нравится - ваши проблемы", "не получается - иди в другие серии" и так далее)) он подобное уже говорили в других вещах

Легко добавлять эту фразу, когда в конце пелотона
Но на деле он бы действительно помалкивал, будь у него самовоз. Сколько уже было таких случаев после каждого новшества в Ф-1. Получавшие выгоду от новшества всегда молчали в трапочку. А проигрывавшие критиковали
в сезоне, когда ред булл не смог выиграть только 1 гран при, он такие громкие заявления не делал.

нет, нынешний регламент абсолютно дерьмовый, но пусть не заливает, что он рубил бы правду побеждая. Мы это уже проходили, Максу всё нравилось имея по пол секунды с круга
Макс с 23 года уже поносил регламент с батареей. Так что это ваша проблема что ваш кругозор ограничен исключительно новостями с спортса
а что насчёт регламента с жирными паровозами вместо машин, которые преследователям гадили активнее, чем придумывали, как преследовать, ввиду чего 90% борьбы на 70% трасс было в ДРС-метродэпо? Ну который граунд-эффект эра
А в 2023 были настоящие гонки.
А если бы сейчас у него был самовоз. Говорил бы он это, понятно нет. Как и любой другой гонщик.
Настояшие гонки были до появления прижимной аэродинамики+усилителя руля+секвентальной коробки передач - т.е. где-то до середины 1960х.
Комментарий скрыт
Ф-1 сейчас на дне, самое время для альтернативной гоночной серии. Эй толстосумы, заводите атмосферники! Толпы фанатов ломанутся к вам на звук! Формула обречена в этом противостоянии и либо она изменится в сторону гоночной нормальности, либо погибнет.
Этих альтернатив тысяча, смотри что хочешь.
Это ты Китайцам на трибунах объясни. Которые все трибуны забили. Никто никуда не убежит и серия не развалится, не волнуйся и не нагнетай панику.
Несмотря на массу негатива в сторону нового регламента и новых машин, обе гонки сезона вполне себе удались.
И борьба была, хоть и не за победу. Но народ так возмущается, словно с прошлыми регламентами не было целых сезонов доминирования одной команды.
Что касается скорости машин, то можно сравнить лучший круг с гонками прошлого сезона:
в Австралии 2025 - 1:22.167 (Норрис), 2026 - 1:22.069 (Ферстаппен),
в Китае 2025 - 1:35.069 (Хэмилтон), 2026 - 1:35.275 (Антоннели).
Проблема не в доминировании одной команды. Проблема в искусственных обгонах. Нет никакого смысла в защите когда позади тебя гонщик нажимает кнопку и получает плюс 30 км/ч
За первые круги все убивают шины в такой "борьбе" и потом просто доезжают до финиша.
Хорошо что в предыдущую эру шины не убивали и не доезжали, особенно на прошлой Сузуке.
Он сам так побеждал два года.
В прошлом регламенте он за два круга с помощью ДРС проезжал весь пелетон

Зато ДРС наверное это гонки прям, когда просто все сводится к нажатию кнопки на прямой. Тема с батарей кажется интереснее, потому что ты может юзать ее везде
Ладно до старта сезона такое заявлять, но сейчас говорить про какую-то свободу использования заряда довольно забавно
У всех пилотов две руки, две ноги и голова, у всех машин по 4 колеса, правила для всех одинаковые.
Делайте крутые машины и боритесь.
Гран при абу даби в прошом году НОЛЬ обгонов, сонная шняга которую не возможно смотреть.
В Монако тоже будет караван...
