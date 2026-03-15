Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»

Ферстаппен вновь раскритиковал новые болиды «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен по итогам Гран-при Китая в очередной раз выступил с резкой критикой того, как работают новые болиды, оснащенные гибридными двигателями, и насколько сильно это вредит гоночной составляющей «Формулы-1».

По словам Ферстаппена, нынешние гонки, обгоны в которых в основном происходят благодаря использованию электрического заряда батареи, больше похожи на компьютерные игры:

«Это ужасно. Если кому-то нравятся такие гонки – тогда вы не понимаете, что такое настоящие гонки. Никакого удовольствия. Будто играешь в Mario Kart (серия компьютерных игр). Это не гонки. Проезжаешь мимо соперника на ускорении [от электрического заряда батареи], запас батареи истощается, и на следующей прямой соперники точно так же обгоняют тебя обратно. Лично на мой взгляд, это просто какая-то шутка».

Ферстаппена спросили, могут ли такие гонки нравиться зрителям, если они будут видеть интересную борьбу за победы:

«Ну, сейчас побеждают только Кими [Антонелли] и Джордж [Расселл], так? Не сказать, что там есть большое разнообразие. Они намного быстрее всех остальных команд. Лишь «Феррари» иногда удается побороться за счет их отличных стартов. Но их хватает буквально на несколько кругов, после чего вся борьба [за победу] заканчивается.

Но да, как я уже сказал, это не имеет ничего общего с настоящими гонками. И я бы говорил то же самое, даже если бы сейчас побеждал. Потому что мне не безразлично то, какими получаются сами гонки. И дело не в моем текущем положении в чемпионате».

По словам Ферстаппена, ему жаль того, что переход на новый технический регламент с атмосферными двигателями V8, который активно обсуждается, произойдет минимум через 4 года:

«Думаю, что они [руководство «Ф-1»] должны понимать позицию гонщиков. И я сейчас говорю от лица большинства пилотов. Да, некоторые будут говорить, что все отлично – потому что сейчас они выигрывают гонки. И это нормально. Когда у гонщика есть преимущество, зачем ему добровольно от него отказываться? Ведь никогда не знаешь, когда ты в следующий раз окажешься за рулем хорошей машины.

Но если говорить о мнении большинства гонщиков, то да, нынешние гонки – это не то, что хотим видеть как мы, так и настоящие фанаты «Формулы-1». Возможно, кому-то из болельщиков и нравится это, но тогда они не понимают, что такое настоящие гонки. Надеюсь, мы избавимся от этих болидов как можно быстрее».

