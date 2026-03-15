Оскар Пиастри: «Возникла проблема с электроникой. «Макларен» постарается извлечь максимум из просмотра гонки»
Пиастри объяснил сход «Макларена» перед стартом в Китае.
Пилот «Макларена» рассказал о проблеме, из-за которой не смог выйти на старт Гран-при Китая.
«Возникла проблема с электроникой силовой установки, не такая, как у Ландо [Норриса]. Нам очень не повезло, что обе машины столкнулись с неполадками – но на данный момент подробностей мы не знаем. Очевидно, ситуация огорчает.
Думаю, команда постарается извлечь максимум из просмотра гонки, а после попробуем сделать все возможное перед этапом в Японии.
Очевидно, что сегодняшние проблемы раздражают. Но кроме этого, нам еще нужно поработать над улучшением скорости – поэтому постараемся сосредоточиться на этом», – сказал Пиастри.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
Пиастр странный персонаж. Вот вроде есть в нем задатки чемпиона, но для этого ему надо стать более самостоятельной фигурой что-ли типа как Рассел, Ферстапен, Хэмилтон разумеется, даже другие пилоты такие как Гасли, Хадьяр...сейчас он исполняет роль пай-мальчика, этакого системного работника для которого шаг влево ,шаг вправо низя. Такие титулы не выигрывают. Ну может к 30 годам посамостоятельней станет и выиграет. Но в любом случае, не в Макларене точно
