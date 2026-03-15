Оскар Пиастри: «Возникла проблема с электроникой. «Макларен» постарается извлечь максимум из просмотра гонки»

Пиастри объяснил сход «Макларена» перед стартом в Китае.

Пилот «Макларена » рассказал о проблеме, из-за которой не смог выйти на старт Гран-при Китая .

«Возникла проблема с электроникой силовой установки, не такая, как у Ландо [Норриса]. Нам очень не повезло, что обе машины столкнулись с неполадками – но на данный момент подробностей мы не знаем. Очевидно, ситуация огорчает.

Думаю, команда постарается извлечь максимум из просмотра гонки, а после попробуем сделать все возможное перед этапом в Японии.

Очевидно, что сегодняшние проблемы раздражают. Но кроме этого, нам еще нужно поработать над улучшением скорости – поэтому постараемся сосредоточиться на этом», – сказал Пиастри .

