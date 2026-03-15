«Он слишком молод, посмотрите на ошибки. И вот победа». Вольфф поздравил Антонелли на Гран-при Китая

Вольфф включился по радио, чтобы поздравить Антонелли с победой.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф обратился к Андреа Кими Антонелли после финиша Гран-при Китая .

19-летний итальянец выиграл гонку впервые в карьере.

«Он слишком молод. Мы не должны были сажать его в «Мерседес», нужно было дать ему место в маленькой команде. У него нет опыта – посмотрите на его ошибки.

И вот, Кими. Победа.

И поздравляю с попаданием в клуб победителей Гран-при в составе «Мерседеса». Таких пилотов немного, и теперь ты один из них.

Что за мегагонка, я очень-очень доволен», – произнес босс по радио.

Ранее за «Мерседес» побеждали Хуан-Мануэль Фанхио, Стирлинг Мосс, Нико Росберг , Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Джордж Расселл.

Антонелли заплакал после 1-й победы в «Ф-1»: «Спасибо «Мерседесу», который помог реализовать эту мечту»

Антонелли сократил отставание от Расселла до четырех очков