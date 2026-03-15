  «Он слишком молод, посмотрите на ошибки. И вот победа». Вольфф поздравил Антонелли на Гран-при Китая
«Он слишком молод, посмотрите на ошибки. И вот победа». Вольфф поздравил Антонелли на Гран-при Китая

Вольфф включился по радио, чтобы поздравить Антонелли с победой.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф обратился к Андреа Кими Антонелли после финиша Гран-при Китая.

19-летний итальянец выиграл гонку впервые в карьере.

«Он слишком молод. Мы не должны были сажать его в «Мерседес», нужно было дать ему место в маленькой команде. У него нет опыта – посмотрите на его ошибки.

И вот, Кими. Победа.

И поздравляю с попаданием в клуб победителей Гран-при в составе «Мерседеса». Таких пилотов немного, и теперь ты один из них.

Что за мегагонка, я очень-очень доволен», – произнес босс по радио.

Ранее за «Мерседес» побеждали Хуан-Мануэль Фанхио, Стирлинг Мосс, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Джордж Расселл.

Антонелли заплакал после 1-й победы в «Ф-1»: «Спасибо «Мерседесу», который помог реализовать эту мечту»

Антонелли сократил отставание от Расселла до четырех очков

Ну рад за Кими хороший скромный парень, но сама машина позволяет очень многое, еще бы не пользоваться таким положением, главное что бы принцеса Джорджина не плакала, ато он наверное уже видел титул перед своими глаазми, но надо помнить что и у напарника такая самая машина
А что изменилось ? На такой ракете любой гонщик на решетке победит рано или поздно . От этого его ошибки никуда не делись . Сырой он еще .
Просто поддержал парня, Тото работает на максимизацию результата команды.
Михаэль одержал первую победу на еще не читерном Бенеттоне. Фернандо на 4-ом по силе Рено в 2003-м. Себ вообще на Торо Россо взял Монцу

Техника в современной Ф-1 несомненно решает практически все. Кими конечно явно не рентач и не чей-то сынок как Стролл, чтобы гонять в Ф-1. Но его истинный потенциал мы сможем узнать лишь в одном случае. Навяжет ли он борьбу Джорджу за титул
У троих выше перечисленных были тепличные условия в командах, с загноблённым вторым пилотом. Вольф, имея такое преимущество в технике, никого из своих пилотов загонять под стул не будет.
"Но его истинный потенциал мы сможем узнать лишь в одном случае. Навяжет ли он борьбу Джорджу за титул"

Парнишка второй сезон только начал. Если даже проиграет по очкам много, нечего это не будет значить. Ферстаппен Риккьярдо два сезона сливал и только на третий победил. Пиастри тоже самое на третий только раскатился.
