«Он слишком молод, посмотрите на ошибки. И вот победа». Вольфф поздравил Антонелли на Гран-при Китая
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф обратился к Андреа Кими Антонелли после финиша Гран-при Китая.
19-летний итальянец выиграл гонку впервые в карьере.
«Он слишком молод. Мы не должны были сажать его в «Мерседес», нужно было дать ему место в маленькой команде. У него нет опыта – посмотрите на его ошибки.
И вот, Кими. Победа.
И поздравляю с попаданием в клуб победителей Гран-при в составе «Мерседеса». Таких пилотов немного, и теперь ты один из них.
Что за мегагонка, я очень-очень доволен», – произнес босс по радио.
Ранее за «Мерседес» побеждали Хуан-Мануэль Фанхио, Стирлинг Мосс, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Джордж Расселл.
Антонелли заплакал после 1-й победы в «Ф-1»: «Спасибо «Мерседесу», который помог реализовать эту мечту»
Техника в современной Ф-1 несомненно решает практически все. Кими конечно явно не рентач и не чей-то сынок как Стролл, чтобы гонять в Ф-1. Но его истинный потенциал мы сможем узнать лишь в одном случае. Навяжет ли он борьбу Джорджу за титул
Парнишка второй сезон только начал. Если даже проиграет по очкам много, нечего это не будет значить. Ферстаппен Риккьярдо два сезона сливал и только на третий победил. Пиастри тоже самое на третий только раскатился.