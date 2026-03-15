Шарль Леклер: «Выложился на максимуме. Хэмилтон в этот уик-энд просто оказался сильнее»

Леклеру понравилось сражение с Хэмилтоном в Китае.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Китая , рассказав о том, что ему понравилось сражение с Льюисом Хэмилтоном за третью позицию, победителем которого оказался семикратный чемпион «Ф-1».

«Лично мне очень понравилось. Хотя я не знаю, будет ли ответ таким же, если вы спросите то же самое команду (смеется). Но мне все понравилось. Честно говоря, гоняться на этих болидах довольно весело. И да, это была отличная гонка.

В итоге Льюис оказался сильнее и попал на подиум. И я рад за него. Понятно, что сам я разочарован тем, что не сумел попасть на подиум, но я знаю и то, что выложился на максимуме, и что в итоге Льюис в этот уик-энд просто оказался сильнее. И Льюис – тот гонщик, которому ты можешь полностью доверять, когда ведешь с ним такую борьбу за позицию.

Мне кажется, борьба велась жестко, но честно и чисто. И это здорово. Как и то, что находясь за рулем болида нужно было придумывать все новые тактики, чтобы постараться выйти вперед. Хотя некоторые маневры и обгоны и казались несколько искусственными. Просто потому, что каждый раз, когда кто-то ошибался и полностью разряжал свою батарею, разница в скорости между двумя машинами оказывалась огромной», – рассказал Леклер.

