  Шарль Леклер: «Выложился на максимуме. Хэмилтон в этот уик-энд просто оказался сильнее»
Шарль Леклер: «Выложился на максимуме. Хэмилтон в этот уик-энд просто оказался сильнее»

Леклеру понравилось сражение с Хэмилтоном в Китае.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Китая, рассказав о том, что ему понравилось сражение с Льюисом Хэмилтоном за третью позицию, победителем которого оказался семикратный чемпион «Ф-1».

«Лично мне очень понравилось. Хотя я не знаю, будет ли ответ таким же, если вы спросите то же самое команду (смеется). Но мне все понравилось. Честно говоря, гоняться на этих болидах довольно весело. И да, это была отличная гонка.

В итоге Льюис оказался сильнее и попал на подиум. И я рад за него. Понятно, что сам я разочарован тем, что не сумел попасть на подиум, но я знаю и то, что выложился на максимуме, и что в итоге Льюис в этот уик-энд просто оказался сильнее. И Льюис – тот гонщик, которому ты можешь полностью доверять, когда ведешь с ним такую борьбу за позицию.

Мне кажется, борьба велась жестко, но честно и чисто. И это здорово. Как и то, что находясь за рулем болида нужно было придумывать все новые тактики, чтобы постараться выйти вперед. Хотя некоторые маневры и обгоны и казались несколько искусственными. Просто потому, что каждый раз, когда кто-то ошибался и полностью разряжал свою батарею, разница в скорости между двумя машинами оказывалась огромной», – рассказал Леклер.

Первая победа Антонелли, ужасы в «Макларене» и страдания Ферстаппена: быстрые мысли об «Ф-1» в Китае

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Создатели регламента сегодня мысленно сказали фурам спасибо, есть что сказать критикам. Без этой рубки был бы унылый дроч
Командам ведь надо отчитываться перед спонсорами за интерес зрителей - даже если FIA с лоббистами из Honda/Audi и написали такой плохой регламент - вот Фред и компания развлекают публику.

PS: Регламент на шасси очень хороший получился - а двигатель - подождут до 1го июня, посмотрят на результаты. И всегда могут уменьшить мощность электрической состовляющей программно раза в 2 - батарея перестанет опустошаться и работа двигателя станет намного более предсказуемой
Уменьшить в 2 раза и оставить с 500 сильной установкой?
Это может было весело, но как многое теряеться между этой борьбой , хотя шансов и так небыло выше 3 места, Мерсы все ровно забрали бы свое
Леклер поет дифирамбы новому регламенту и напарнику, которому очевидно проиграл в терпении и скилле. Когда такое вообще было?
При Баррикелло если только...
Но в комментариях только агрессивные боты Тапкина, которому досталась 4я по силе машина и 6я по надёжности и о боже, больше нет подиума с последнего места...
В этом году не так просто , как в том году будет,
Респект и Леклеру за кохонес признать публично, и Хэму что в сорокет продолжает работать, а не чилит в легендарной команде, доезжая контракт. Ради них даже гляну след гонку
Нисы, Шарль, в Австрии отыграешься
Типа будущий чемпион проигрывает пенсионеру! Хотя их борьба это лучшее что было этапе в Китае, жёстко, на грани, но не переходя грань
Рекомендуем
Главные новости
Лошади или быки – в какую команду «Ф-1» вас бы взяли?
вчера, 18:00Тесты и игры
Эстебан Окон о контакте с Колапинто: «Приношу Франко извинения, беру ответственность на себя»
вчера, 17:05
Занимающееся делами Колапинто агентство – о контакте Франко с Оконом: «Просим фанатов не угрожать Эстебану смертью!»
вчера, 16:44
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»
вчера, 15:56
Оливер Бермэн: «Наблюдал за борьбой двух «Феррари». Чтобы их пройти, потребовалось бы чудо»
вчера, 15:19
Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
вчера, 14:55
Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
вчера, 14:31
Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
вчера, 14:31
Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
вчера, 14:15
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
вчера, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем