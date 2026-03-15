Кими Антонелли: «Будет крайне непросто обыграть Расселла. Джордж – невероятный гонщик, я многому у него учусь»

Антонелли высказался о борьбе с Расселлом после первой победы в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сообщил, что думает о противостоянии с напарником Джорджем Расселлом .

«Это лишь начало пути для команды, мы продолжим трудиться.

Джордж – невероятный гонщик, он очень силен во всех аспектах, и будет крайне непросто его обыграть. Но это также отличная возможность поработать с ним – я многому у него учусь.

С нетерпением жду оставшуюся часть сезона. Я всегда сосредоточен на каждой конкретной гонке, а потом посмотрим, где я окажусь в конце года», – заявил победитель Гран-при Китая .

