Ферстаппен сошел с дистанции Гран-при Китая из-за поломки системы охлаждения двигателя
В «Ред Булл» назвали причину схода Ферстаппена в Китае.
Команда «Ред Булл» сообщила причину, по которой Макс Ферстаппен не сумел добраться до финиша Гран-при Китая и сошел с дистанции на 45-м круге.
Ферстаппен был вынужден сбросить скорость и вернуться в боксы из-за возникновения неполадок в работе системы охлаждения батареи ERS. В «Ред Булл» были вынуждены сойти с дистанции, чтобы болид не получил более серьезные повреждения.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
