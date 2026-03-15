Ферстаппен сошел с дистанции Гран-при Китая из-за поломки системы охлаждения двигателя

В «Ред Булл» назвали причину схода Ферстаппена в Китае.

Команда «Ред Булл » сообщила причину, по которой Макс Ферстаппен не сумел добраться до финиша Гран-при Китая и сошел с дистанции на 45-м круге.

Ферстаппен был вынужден сбросить скорость и вернуться в боксы из-за возникновения неполадок в работе системы охлаждения батареи ERS. В «Ред Булл» были вынуждены сойти с дистанции, чтобы болид не получил более серьезные повреждения.

