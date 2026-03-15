Ландо Норрис: «Впервые не смог даже выйти на старт гонки. Хотя механики до последнего старались устранить неполадку»

Норрис рассказал о причинах пропуска гонки в Китае.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что не смог выступить на Гран-при Китая из-за проблем с электрикой, возникшей в работе двигателя на его болиде.

Из-за неполадок Норрис даже не смог выйти на старт заезда – а чуть позже другая проблема, но тоже в области электрики, не позволила выступить в гонке и Оскару Пиастри.

«Я не знаю, сколько точно по времени это тянулось и когда это случилось. Лично я узнал обо всем за 20 минут до того, как мне было нужно выезжать из боксов [и отправляться на стартовую решетку]. Думаю, к тому моменту ребята уже какое-то время работали над устранением неполадок. Возникла проблема с электрикой в силовой установке, так что мы даже не смогли стартовать.

Досадно, что все так вышло. Я впервые не смог даже выйти на старт гонки. И с учетом того, что Оскар Пиастри в итоге тоже даже не стартовал, получился двойной сход. Не лучший день для «Макларена ».

При этом ребята до последнего старались устранить неполадку. Тут никогда не знаешь заранее. Мы оставались на месте и продолжали работать еще пару кругов даже после того, как гонка стартовала. На всякий случай – вдруг будет красный флаг или что-то такое, и нам повезет. Просто нужно было быть готовыми на случай, если машина каким-то волшебным образом вдруг бы заработала. Но, не сегодня», – рассказал Норрис.

