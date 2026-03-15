Ландо Норрис: «Впервые не смог даже выйти на старт гонки. Хотя механики до последнего старались устранить неполадку»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что не смог выступить на Гран-при Китая из-за проблем с электрикой, возникшей в работе двигателя на его болиде.
Из-за неполадок Норрис даже не смог выйти на старт заезда – а чуть позже другая проблема, но тоже в области электрики, не позволила выступить в гонке и Оскару Пиастри.
«Я не знаю, сколько точно по времени это тянулось и когда это случилось. Лично я узнал обо всем за 20 минут до того, как мне было нужно выезжать из боксов [и отправляться на стартовую решетку]. Думаю, к тому моменту ребята уже какое-то время работали над устранением неполадок. Возникла проблема с электрикой в силовой установке, так что мы даже не смогли стартовать.
Досадно, что все так вышло. Я впервые не смог даже выйти на старт гонки. И с учетом того, что Оскар Пиастри в итоге тоже даже не стартовал, получился двойной сход. Не лучший день для «Макларена».
При этом ребята до последнего старались устранить неполадку. Тут никогда не знаешь заранее. Мы оставались на месте и продолжали работать еще пару кругов даже после того, как гонка стартовала. На всякий случай – вдруг будет красный флаг или что-то такое, и нам повезет. Просто нужно было быть готовыми на случай, если машина каким-то волшебным образом вдруг бы заработала. Но, не сегодня», – рассказал Норрис.
Первая победа Антонелли, ужасы в «Макларене» и страдания Ферстаппена: быстрые мысли об «Ф-1» в Китае
а Пиастри в полном тильте, осознавая что, возможно ( не факт) потерял свой единственный шанс на чемпионство
ощущение, что в этом регламенте Макларену ничего не светит против Мерседеса.