Джордж Расселл о 2-м месте: «Тяжелая борьба после очень плохого старта»
Расселл рассказал, насколько трудным оказался путь к подиуму.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на второе место на Гран-при Китая – британец уступил напарнику Андреа Кими Антонелли и опередил гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
«Огромные поздравления Кими. Это особенный момент – первая победа. Он потрясающе пилотирует в этом году и особенно в этот уик-энд. Я рад разделить подиум с ним, а также с этим парнем [Хэмилтоном].
Это была тяжелая борьба. Мы оба снова очень плохо стартовали, и «Феррари» промчалась мимо нас, но в итоге снова дубль – большего мы достичь не могли», – заявил лидер сезона.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
"Вы будете бороться с нами сколько сможете, а мы сколько захотим"
Так и Рассел сегодня, посидел за Феррари, посмотрел как они друг другу батарейки выкручивают и затем отъехал на 20 секунд без особых проблем. О какой борьбе он говорит я не совсем понимаю.