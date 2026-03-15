Джордж Расселл о 2-м месте: «Тяжелая борьба после очень плохого старта»

Расселл рассказал, насколько трудным оказался путь к подиуму.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл отреагировал на второе место на Гран-при Китая – британец уступил напарнику Андреа Кими Антонелли и опередил гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

«Огромные поздравления Кими. Это особенный момент – первая победа. Он потрясающе пилотирует в этом году и особенно в этот уик-энд. Я рад разделить подиум с ним, а также с этим парнем [Хэмилтоном].

Это была тяжелая борьба. Мы оба снова очень плохо стартовали, и «Феррари » промчалась мимо нас, но в итоге снова дубль – большего мы достичь не могли», – заявил лидер сезона.

Антонелли сократил отставание от Расселла до четырех очков

Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й