  • Льюис Хэмилтон: «Одна из моих лучших гонок за очень долгое время. Сражение с Леклером было потрясающим»
25

Льюис Хэмилтон: «Одна из моих лучших гонок за очень долгое время. Сражение с Леклером было потрясающим»

Хэмилтон доволен гонкой в Китае.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Китая, отметив, что остался очень доволен своей гонкой и что он получил большое удовольствие от сражения со своим напарником Шарлем Леклером.

Хэмилтон закончил гонку на третьей позиции и впервые попал на подиум в составе «Феррари».

«Во-первых, я хотел бы от души поздравить Кими (обращаясь к итальянцу). Я очень, очень рад за тебя, дружище, и для меня честь разделить с тобой этот момент на подиуме.

Кими занял мое место в «Мерседесе», так что мои поздравления и команде. В данный момент они и правда отрываются от конкурентов, а нас впереди ждет много работы, если мы хотим навязать им борьбу.

Мне очень понравилась гонка. Старт вышел отличным. Да, мне не удалось удержать этих ребят позади, но я рад тому, что довольно долго оставался в борьбе. Это одна из моих лучших гонок за очень, очень долгое время.

И то, что новые болиды работают именно так…ну, то есть сражение с Шарлем Леклером получилось потрясающим. Отличная борьба колесо в колесо, причем честная и чистая. Это как раз то, что мы хотим видеть. Да, вроде бы был один момент, когда между нашими болидами произошел контакт, но он был совсем легким, так что все нормально. И на самом деле это и есть гонки», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoШарль Леклер
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
Гран-при Китая
25 комментариев
Если бы пирожок так боролся с другими как с тобой, то возможно, вы бы вдвоем приезжали на подиум. Через экран даже чувствовалось, что пирожок выкладывается на 310% только бы не пропустить Хэма.
Ответ -=Flash=-
Если бы пирожок так боролся с другими как с тобой, то возможно, вы бы вдвоем приезжали на подиум. Через экран даже чувствовалось, что пирожок выкладывается на 310% только бы не пропустить Хэма.
Ну пирожка вполне понять можно. Он лидер команды, уже высадил одного многократного из команды, и вроде второй многократный ему тоже в подметки не идёт, но вдруг резко прибавляет. А проигрывать 41-летнему деду в своем прайме конечно ему очень не хочется-могут сильно пошатнуться незыблемые позиции лидера в команде.
Ответ lightcore
Ну пирожка вполне понять можно. Он лидер команды, уже высадил одного многократного из команды, и вроде второй многократный ему тоже в подметки не идёт, но вдруг резко прибавляет. А проигрывать 41-летнему деду в своем прайме конечно ему очень не хочется-могут сильно пошатнуться незыблемые позиции лидера в команде.
Имхо, лидером команды он не был. Первым пилотом - был. Лидером, который тащит коллектив - не был.
Гонка шикарная.
А с кем бороться-то еще? Мерседес не соперник при стартах, а потом уже ему Феррари не соперник почти в гоночном темпе.
Остается напарник. Хорошо, что Льюис и Шарль - оба вменяемые и корректные.
Хорошо бы, чтобы Феррари сократили отставание от Мерседеса. а то борьба с напарником - дело нервное.
Заметьте, что не было нытья по радио, что ему не оставили места. В отличие от напарника вчера, например.
Ответ Dmitry Nikolskiy
Заметьте, что не было нытья по радио, что ему не оставили места. В отличие от напарника вчера, например.
Ты все радиопереговоры слышал? Может от того, что ему оставляли места, в отличии от того, что он сам вчера не оставил.
И вообще вчерашние саркастические высказывания Шарля назвать нытьём может только чел с перевёрнутым мышлением
Ответ Тим Тим
Ты все радиопереговоры слышал? Может от того, что ему оставляли места, в отличии от того, что он сам вчера не оставил. И вообще вчерашние саркастические высказывания Шарля назвать нытьём может только чел с перевёрнутым мышлением
Но ведь саркастичные комментарии Хэма называют нытьем🤔
Зрелищно да, пожалуй фуры вообще отвечают за зрелищность этого чемпионата, убери их и даже обсуждать нечего, кроме унылого регламента, проблем со стартами, надёжностью и звездолёта мерса. Но эти обгонов за счёт батареи кажутся искусственными, даже больше чем обгонов с дрс. Не могу сказать что мне это нравится, потому что я понимаю, что пилот а здесь экономил батарею, а пилот б атаковал но израсходовал батарею. И борьбы с мерсом нет, лишь видимость за счёт стартов, в чистом воздухе мерс улетает сразу.
Нормально так поборолись. Хорошо, что мостик не вмешался с приказом сохранять позиции.
Ответ Paninaro
Нормально так поборолись. Хорошо, что мостик не вмешался с приказом сохранять позиции.
💯 красиво, честно , зрелищно
Ответ Paninaro
Нормально так поборолись. Хорошо, что мостик не вмешался с приказом сохранять позиции.
Да, Мерседес был в восторге )
Отличная была борьба, честная и мастеровитая.
Есть еще порох в пороховницах.
Когда идёт борьба за высокие места сэр ещё может дать жару.
Хэм сегодня во всей красе, но мерс не достижим, Антонелли с победой, думаю всю же Тото за него, посмотрим) борьба Феррари понравилась, но понимаю что обгоны немного наигранны хотя здесь это пришло в норму, рад за Феррари но мерс далеко впереди, надеюсь не надолго
Наконец-то Черный сэр полетел!!! В том году прям тоскливо было!
Чистый скил!
