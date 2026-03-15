Льюис Хэмилтон: «Одна из моих лучших гонок за очень долгое время. Сражение с Леклером было потрясающим»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Китая, отметив, что остался очень доволен своей гонкой и что он получил большое удовольствие от сражения со своим напарником Шарлем Леклером.
Хэмилтон закончил гонку на третьей позиции и впервые попал на подиум в составе «Феррари».
«Во-первых, я хотел бы от души поздравить Кими (обращаясь к итальянцу). Я очень, очень рад за тебя, дружище, и для меня честь разделить с тобой этот момент на подиуме.
Кими занял мое место в «Мерседесе», так что мои поздравления и команде. В данный момент они и правда отрываются от конкурентов, а нас впереди ждет много работы, если мы хотим навязать им борьбу.
Мне очень понравилась гонка. Старт вышел отличным. Да, мне не удалось удержать этих ребят позади, но я рад тому, что довольно долго оставался в борьбе. Это одна из моих лучших гонок за очень, очень долгое время.
И то, что новые болиды работают именно так…ну, то есть сражение с Шарлем Леклером получилось потрясающим. Отличная борьба колесо в колесо, причем честная и чистая. Это как раз то, что мы хотим видеть. Да, вроде бы был один момент, когда между нашими болидами произошел контакт, но он был совсем легким, так что все нормально. И на самом деле это и есть гонки», – рассказал Хэмилтон.
А с кем бороться-то еще? Мерседес не соперник при стартах, а потом уже ему Феррари не соперник почти в гоночном темпе.
Остается напарник. Хорошо, что Льюис и Шарль - оба вменяемые и корректные.
Хорошо бы, чтобы Феррари сократили отставание от Мерседеса. а то борьба с напарником - дело нервное.
И вообще вчерашние саркастические высказывания Шарля назвать нытьём может только чел с перевёрнутым мышлением
Есть еще порох в пороховницах.
Когда идёт борьба за высокие места сэр ещё может дать жару.