Льюис Хэмилтон: «Одна из моих лучших гонок за очень долгое время. Сражение с Леклером было потрясающим»

Хэмилтон доволен гонкой в Китае.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Китая, отметив, что остался очень доволен своей гонкой и что он получил большое удовольствие от сражения со своим напарником Шарлем Леклером.

Хэмилтон закончил гонку на третьей позиции и впервые попал на подиум в составе «Феррари».

«Во-первых, я хотел бы от души поздравить Кими (обращаясь к итальянцу). Я очень, очень рад за тебя, дружище, и для меня честь разделить с тобой этот момент на подиуме.

Кими занял мое место в «Мерседесе », так что мои поздравления и команде. В данный момент они и правда отрываются от конкурентов, а нас впереди ждет много работы, если мы хотим навязать им борьбу.

Мне очень понравилась гонка. Старт вышел отличным. Да, мне не удалось удержать этих ребят позади, но я рад тому, что довольно долго оставался в борьбе. Это одна из моих лучших гонок за очень, очень долгое время.

И то, что новые болиды работают именно так…ну, то есть сражение с Шарлем Леклером получилось потрясающим. Отличная борьба колесо в колесо, причем честная и чистая. Это как раз то, что мы хотим видеть. Да, вроде бы был один момент, когда между нашими болидами произошел контакт, но он был совсем легким, так что все нормально. И на самом деле это и есть гонки», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й