Антонелли заплакал после 1-й победы в «Ф-1»: «Спасибо «Мерседесу», который помог реализовать эту мечту»

Антонелли со слезами воспринял первую победу в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли выиграл первую гонку в карьере – Гран-при Китая – и заплакал на флеш-интервью.

Джордж Расселл , финишировавший вторым, приобнял напарника.

«Нет слов. Я сейчас заплачу, честно говоря. Спасибо большое команде. Она помогла мне реализовать эту мечту.

Вчера я сказал, что очень хочу вернуть Италию на вершину, и сегодня нам это удалось. И даже несмотря на то, что я чуть не устроил себе инфаркт незадолго до финиша из-за блокировки, это была хорошая гонка», – произнес Антонелли.

