Антонелли заплакал после 1-й победы в «Ф-1»: «Спасибо «Мерседесу», который помог реализовать эту мечту»
Антонелли со слезами воспринял первую победу в «Ф-1».
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл первую гонку в карьере – Гран-при Китая – и заплакал на флеш-интервью.
Джордж Расселл, финишировавший вторым, приобнял напарника.
«Нет слов. Я сейчас заплачу, честно говоря. Спасибо большое команде. Она помогла мне реализовать эту мечту.
Вчера я сказал, что очень хочу вернуть Италию на вершину, и сегодня нам это удалось. И даже несмотря на то, что я чуть не устроил себе инфаркт незадолго до финиша из-за блокировки, это была хорошая гонка», – произнес Антонелли.
19-летний Антонелли впервые выиграл гонку «Ф-1». Лишь Ферстаппен побеждал в более молодом возрасте
Гран-при Китая-2026. Антонелли впервые выиграл гонку, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Дерзай , мальчишка, борись с Расселом
Дерзай , мальчишка, борись с Расселом
Желаю тебе, чтобы ты Рассела обыграл.
Очень рад за Кими и Льюиса
весь подиум был красивым сегодня.
Быстрый паренёк, но понятно сыроват. Джорджа без помощи Тото не одолеть.
Удачи, надеюсь увидим на верхней ступени подиума тебя, Кими, ещё ни один раз.
Я тоже заплакал от такой Формулы-1 ((
Тото за кадром тоже наверняка плачет)
Ещё недавно ты разбиваешь машину в городе, а сегодня выигрываешь гран при)
Заходите на обзор: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3391021.html
Да наверное всю гоннку плакал.
