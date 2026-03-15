Фернандо Алонсо о сходе: «У меня начались проблемы из-за частичной потерей чувствительности в руках и ногах»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Китая, рассказав о причинах своего схода с дистанции.
По словам Алонсо, вибрации от некорректной работы двигателя были настолько сильными, что у него возникла частичная потеря чувствительности в руках и ногах.
«Вероятно, я бы в любом случае не сумел добраться до финиша гонки. Настолько сильными сегодня были вибрации в болиде. Где-то с 20 до 35 круга у меня начались проблемы из-за частичной потери чувствительности в руках [вызванной передающейся на руль вибрацией], да и ногах тоже. При этом мы ехали последними, в круге позади лидеров, так что продолжать не имело смысла.
Сегодня ситуация ухудшилась в сравнении с предыдущими сессиями этого уик-энда. При этом нам пришлось пойти на некоторые меры в попытках решить проблему искусственным путем – мы понижали обороты двигателя, чтобы ослабить вибрации. Но в гонке вам нужно, чтобы двигатель работал на максимальных оборотах – только так вы кого-то обгоните.
При этом старты у нас получаются хорошо. Как и в Австралии, сегодня все прошло хорошо. На первом круге у нас все в порядке с уровнем заряда батареи. А вот дальше начинается чемпионат по работе с электрической батареей, а мы в этом не очень хороши», – рассказал Алонсо.
Ведь именно на коробке сходятся вибрации от двигателя, задней подвески и антикрыла/дифузора + от самих шестеренок - это наиболее очевидный источник возникновения резонанса
В 2015 уже было такое, когда француз в Хонде намудрил с компоновкой СУ, что потом пришлось все переделывать.
ну и от стиля торможения зависит я так полагаю. можно поздравить болельщиков Хемильтона, ему очень повезло с этим регламентом. его стиль пилотирования подходит для лучшей зарядки батареи. было видно, что у него всегда чуть лучше заряжена батарея в сравнении с Шарлем. те то что он проигрывает в поворотах отыгрывает на прямых