Фернандо Алонсо о сходе: «У меня начались проблемы из-за частичной потерей чувствительности в руках и ногах»

Алонсо объяснил причины схода в Китае.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Китая , рассказав о причинах своего схода с дистанции.

По словам Алонсо, вибрации от некорректной работы двигателя были настолько сильными, что у него возникла частичная потеря чувствительности в руках и ногах.

«Вероятно, я бы в любом случае не сумел добраться до финиша гонки. Настолько сильными сегодня были вибрации в болиде. Где-то с 20 до 35 круга у меня начались проблемы из-за частичной потери чувствительности в руках [вызванной передающейся на руль вибрацией], да и ногах тоже. При этом мы ехали последними, в круге позади лидеров, так что продолжать не имело смысла.

Сегодня ситуация ухудшилась в сравнении с предыдущими сессиями этого уик-энда. При этом нам пришлось пойти на некоторые меры в попытках решить проблему искусственным путем – мы понижали обороты двигателя, чтобы ослабить вибрации. Но в гонке вам нужно, чтобы двигатель работал на максимальных оборотах – только так вы кого-то обгоните.

При этом старты у нас получаются хорошо. Как и в Австралии, сегодня все прошло хорошо. На первом круге у нас все в порядке с уровнем заряда батареи. А вот дальше начинается чемпионат по работе с электрической батареей, а мы в этом не очень хороши», – рассказал Алонсо.

«Формула-1» отменила две гонки из-за войны в Иране. Под вопросом и финал сезона