  Фернандо Алонсо о сходе: «У меня начались проблемы из-за частичной потерей чувствительности в руках и ногах»
Фернандо Алонсо о сходе: «У меня начались проблемы из-за частичной потерей чувствительности в руках и ногах»

Алонсо объяснил причины схода в Китае.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Китая, рассказав о причинах своего схода с дистанции.

По словам Алонсо, вибрации от некорректной работы двигателя были настолько сильными, что у него возникла частичная потеря чувствительности в руках и ногах.

«Вероятно, я бы в любом случае не сумел добраться до финиша гонки. Настолько сильными сегодня были вибрации в болиде. Где-то с 20 до 35 круга у меня начались проблемы из-за частичной потери чувствительности в руках [вызванной передающейся на руль вибрацией], да и ногах тоже. При этом мы ехали последними, в круге позади лидеров, так что продолжать не имело смысла.

Сегодня ситуация ухудшилась в сравнении с предыдущими сессиями этого уик-энда. При этом нам пришлось пойти на некоторые меры в попытках решить проблему искусственным путем – мы понижали обороты двигателя, чтобы ослабить вибрации. Но в гонке вам нужно, чтобы двигатель работал на максимальных оборотах – только так вы кого-то обгоните.

При этом старты у нас получаются хорошо. Как и в Австралии, сегодня все прошло хорошо. На первом круге у нас все в порядке с уровнем заряда батареи. А вот дальше начинается чемпионат по работе с электрической батареей, а мы в этом не очень хороши», – рассказал Алонсо.

«Формула-1» отменила две гонки из-за войны в Иране. Под вопросом и финал сезона

Источник: crash.net
У великого Алонсо такие были надежда на 26, так весь прошлый сезон рассказывал как Ньюи ракету построит и будет третий титул, теперь бедный, молчит вторую гонку)
Ответ lightcore
У великого Алонсо такие были надежда на 26, так весь прошлый сезон рассказывал как Ньюи ракету построит и будет третий титул, теперь бедный, молчит вторую гонку)
а Ньюи то построил. в поворотах отлично едут, даже с учётом того, что настройки толком подобрать не смогли до сих пор.
Ответ lightcore
У великого Алонсо такие были надежда на 26, так весь прошлый сезон рассказывал как Ньюи ракету построит и будет третий титул, теперь бедный, молчит вторую гонку)
Ты думаешь это смешно ?
Да уж, Астоны умудрились построить невероятное корыто. А на словах-то должны были бороться с топ-4. Вот к чему приводит некомпетентное управление, даже не смотря на большие бабки!
Похоже, в АМ всё плохо, стелит солому, надо валить посередине сезона. Интересно, кого вместо него.
Ответ White Pardus
Похоже, в АМ всё плохо, стелит солому, надо валить посередине сезона. Интересно, кого вместо него.
Отец Стролла поедет хуже уж точно не будет ,и на зарплате сэкономят😂
Ответ White Pardus
Похоже, в АМ всё плохо, стелит солому, надо валить посередине сезона. Интересно, кого вместо него.
Похоже???
Дичь какая-то
Не понятно какого фига в 2025 году никто из руководства не интересовался как обстоят дела у Хонды, какого черта на тот момент руководитель команды Энди Коулл , моторист по профессии и строивший лучший двигатель в Мерседес , не направлял Хонду в работе, я думаю Алонсо предупреждал, что может так быть. Устроили борьбу за власть и деньги между Коулл и Ньюи вот и получили. Уволили Дена Феллоуза, хотя именно при нем Астон добился самых высоких позиций
Ответ Сергей Иноземцев_1117098434
Не понятно какого фига в 2025 году никто из руководства не интересовался как обстоят дела у Хонды, какого черта на тот момент руководитель команды Энди Коулл , моторист по профессии и строивший лучший двигатель в Мерседес , не направлял Хонду в работе, я думаю Алонсо предупреждал, что может так быть. Устроили борьбу за власть и деньги между Коулл и Ньюи вот и получили. Уволили Дена Феллоуза, хотя именно при нем Астон добился самых высоких позиций
А почему вы так уверены, что дело именно в двигателе Хонды, а не коробке передач, которую они разработали впервые?

Ведь именно на коробке сходятся вибрации от двигателя, задней подвески и антикрыла/дифузора + от самих шестеренок - это наиболее очевидный источник возникновения резонанса
Ответ Сергей Иноземцев_1117098434
Не понятно какого фига в 2025 году никто из руководства не интересовался как обстоят дела у Хонды, какого черта на тот момент руководитель команды Энди Коулл , моторист по профессии и строивший лучший двигатель в Мерседес , не направлял Хонду в работе, я думаю Алонсо предупреждал, что может так быть. Устроили борьбу за власть и деньги между Коулл и Ньюи вот и получили. Уволили Дена Феллоуза, хотя именно при нем Астон добился самых высоких позиций
Что бы англичанин направлял японцев как им движки строить? Вы с какой планеты?
В 2015 уже было такое, когда француз в Хонде намудрил с компоновкой СУ, что потом пришлось все переделывать.
Мне этот легкий троллинг нового регламента от Фонса нравится куда больше прямолинейного нытья Макса)). Чемпионат по работе с АКБ, лол)))
Что насчёт всяческих демпферов, спецперчаток для гашения колебаний?
Ответ Jack 13th
Что насчёт всяческих демпферов, спецперчаток для гашения колебаний?
Ага. Можно же кресло от Волги поставить и амортизаторы от автобуса ПАЗ, вот тогда Алонсо полетит.
Это все понятно. Весь сезон будет в режиме тестов. Вопрос в другом. Астон Мартин по прежнему выбирает тактики будто бы в F1 не понимают вообще ничего.
чем мощнее двигатель тем быстрее заряжается батарея.
ну и от стиля торможения зависит я так полагаю. можно поздравить болельщиков Хемильтона, ему очень повезло с этим регламентом. его стиль пилотирования подходит для лучшей зарядки батареи. было видно, что у него всегда чуть лучше заряжена батарея в сравнении с Шарлем. те то что он проигрывает в поворотах отыгрывает на прямых
Лошади или быки – в какую команду «Ф-1» вас бы взяли?
вчера, 18:00Тесты и игры
Эстебан Окон о контакте с Колапинто: «Приношу Франко извинения, беру ответственность на себя»
вчера, 17:05
Занимающееся делами Колапинто агентство – о контакте Франко с Оконом: «Просим фанатов не угрожать Эстебану смертью!»
вчера, 16:44
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Надежности мотора все еще не хватает, чтобы проехать полную дистанцию гонки»
вчера, 15:56
Оливер Бермэн: «Наблюдал за борьбой двух «Феррари». Чтобы их пройти, потребовалось бы чудо»
вчера, 15:19
Франко Колапинто: «Трудная гонка. Но все закончилось неплохо, «Альпин» набрала очки двумя машинами»
вчера, 14:55
Изак Аджар о 8-м месте: «Нам повезло, что несколько машин впереди не добрались до финиша»
вчера, 14:31
Джонатан Уитли о недовольстве Ферстаппена новой «Ф-1»: «Не увидел в гонках ничего неправильного»
вчера, 14:31
Лиам Лоусон: «Седьмое место – очень сильный результат для «Рейсинг Буллз»
вчера, 14:15
Жак Вильнев: «Борьба Хэмилтона и Леклера была довольно экстремальной, но она уничтожила гонку «Феррари»
вчера, 14:01
